大摩調升港股目標 最樂觀看22500 港匯升破7.8 資金驅動恒指續創9個月新高

明報記者 蕭嘉聰

恒指收市升82點或0.42%，報19,636點；國指升30點或0.44%，報6964點；恒生科技指數收報4135點，升0.55%。大市成交金額1564億元，雖較上個交易日減少12.73%，但已是連續20個交易日逾千億元。北水連續3日錄得淨流入，昨日淨流入24.9億元。

連續20交易日逾千億成交

個股方面，科網股連升多日後有調整，百度（9888）收市跌3.2%至107.4元，昨晚啟動618購物節活動的阿里（9988）收市跌0.41%至85.35元。資金轉投二線股尋寶，商湯（0020）大成交下再急漲，收市報1.57元，升12.14%，成交增至近33億元。

黃金及LME交易的銅價再創新高，亦帶動金股及有色金屬股做好，中國白銀（0815）收市升54.1%至0.47元，中國黃金（2099）、紫金（2899）及招金（1818）分別升7.96%、4.91%及4.69%。

大摩將國指目標價由今年底5450點，調升24.8%至明年6月見6800點，最樂觀情况可見8100點；滬深300指數明年中目標價亦調升11.4%至3900點。但值得注意是，大摩最新公布的基本情景明年6月目標價，恒指及國指均都低於現價，反映該行未預期近日升幅未來一年可持續。

料日股潛在升17% 較中資股吸引

大摩認為，目前市場預期中國股票今年可保持每股盈利錄得雙位數增長，但內地名義GDP增長不足5%，企業表現將令市場失望，且目前中資股預測市盈率已回到10年平均的10.4倍。此外，該行仍認為日本股票較中資股更吸引，給予日本TOPIX指數的基本情景目標價由2800點，升至明年中的3200點，潛在升幅仍有近17%。

另中金公司報告指出，根據上次恒生綜合指數調整及港股通納入要求，預計速騰聚創（2498）或符合港股通納入範圍；去年10月上市的極兔速遞（1519）亦即將滿足同股不同權公司納入港股通額外需求，如屆時滿足市值和總交易額的定量條件，預計亦有望近期納入港股通。速騰聚創昨日最高曾見79元，收市報60.75元，升45.9%；極兔收市升2.3%至8.35元。