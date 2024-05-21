摩通：政策支持被消化 內房升勢或暫停

看好保利物業華潤萬象潤地

在房地產穩定的前提下，國企物管股一般因其盈利具防禦性和潛在派息增長而更值得投資，該行看好保利物業（6049）、其次是華潤萬象生活（1209）及綠城服務（2869）；在開發商中，該行看好華潤置地（1109）。摩通又指出，中國推出了自2021年第三季度樓市動盪以來對房地產行業最強有力的一籃子政策支持。不過該行認為效果可能不足以在短期內引發經濟大幅復蘇，但此表明當局在房地產下行時給予更堅定地支持，從而減輕經濟下滑的壓力。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤則認為，加上現有措施，房地產銷售和新開工面積會在未來兩至三個月趨向穩定，停止按月下跌，今年全年銷售金額料跌5%至10%，新開工面積跌15%至20%。

大摩高盛降銷量銷售額預測

雖然內地全力救樓市，不過早前公布的內房銷售數據卻令大行唱淡，摩根士丹利發表報告指出，內地近期的新招成效取決於執行力度，以及需時顯現。雖然收儲庫存政策可能有助下半年的房地產銷售及竣工，但內地首4個月的銷售出乎意料遜預期，房地產銷售和房地產投資亦急降，意味全年數據可能低於該行之前預測。該行下調銷量預測按年跌13.6%，銷售額跌18.8%，早前預測分別為跌5.1%及7.2%；又下調全年新開工預測至跌19.1%，竣工面積跌11.8%，房地產投資跌9.3%，主要受銷售疲軟將導致土地投資和新開工放緩影響。

高盛則表示，考慮到政策影響和今年首4個月數據，下調了今年房地產銷售的預測，預計銷量及銷售金額將按年跌12%及18%，較之前估計跌5%及10%擴大；該行對樓市的最樂觀假設為全國商品房銷售額在10.3萬億元人民幣水平，按年跌11%；高盛同時亦再下調全年新開工預測，至按年跌15%，此前預測為跌10%。