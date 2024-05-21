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許正宇：「打風開市」安排需時落實

標籤：經濟

【明報專訊】財經事務及庫務局長許正宇昨出席公開活動，回應「打風開市」建議或由原定今年7月實施略為延遲至今年底時表示，「打風開市」計劃一直以來的時間表清晰及不變，將於年中公布實施細節，而當市場就緒後就會落實相關安排，不存在延遲實施的問題。他續稱，惟「打風開市」政策細節涉及多方面，如前台交易、後台交收，以及券商安排等，一連串的安排亦需時落實。

不存在延期實施問題

本報昨日引述消息稱，港交所（0388）將於年中就惡劣天氣下維持市場交易建議的諮詢總結，由於考慮市場需時準備，為免在風季期間實施或引起混亂，或在風季結束後最快今年底實施。翻查港交所去年於11月底推出的諮詢文件，「打風開市」為期兩個月的諮詢直至今年1月完結。由證監會、金管局及港交所成立的專責小組，於當時的諮詢文件指出，為讓市場有充足時間準備，建議於實施前提供半年的準備時間，列明「即於今年7月生效」。

許正宇亦表示，香港作為國際市場及開放融資平台，為內地及海外公司上市地的吸引力一直存在，過去一段時間，港交所及證監會處理很多公司上市申請。中證監早前公布5項支持本港市場的措施，亦包括鼓勵內地龍頭企業來港上市。他說，相關工作會繼續進行，令更多企業在港上市。

新資本投資者入境收逾160申請

另許正宇在活動上致辭時表示，今年是互聯互通10周年，此交易機制由2014年推出至今年首季，南向交易累計資金淨流入逾3.1萬億港元，北向淨流入亦有逾1.8萬億元人民幣。新資本投資者入境計劃推出以來反應良好，收到逾160宗申請及逾千個查詢。他又表示，關注人工智能科技發展，希望由政策角度表明政府立場，引導市場發展，今年稍後將公布有關政策宣言。