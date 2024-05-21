許正宇：「打風開市」安排需時落實

不存在延期實施問題

本報昨日引述消息稱，港交所（0388）將於年中就惡劣天氣下維持市場交易建議的諮詢總結，由於考慮市場需時準備，為免在風季期間實施或引起混亂，或在風季結束後最快今年底實施。翻查港交所去年於11月底推出的諮詢文件，「打風開市」為期兩個月的諮詢直至今年1月完結。由證監會、金管局及港交所成立的專責小組，於當時的諮詢文件指出，為讓市場有充足時間準備，建議於實施前提供半年的準備時間，列明「即於今年7月生效」。

許正宇亦表示，香港作為國際市場及開放融資平台，為內地及海外公司上市地的吸引力一直存在，過去一段時間，港交所及證監會處理很多公司上市申請。中證監早前公布5項支持本港市場的措施，亦包括鼓勵內地龍頭企業來港上市。他說，相關工作會繼續進行，令更多企業在港上市。

新資本投資者入境收逾160申請

另許正宇在活動上致辭時表示，今年是互聯互通10周年，此交易機制由2014年推出至今年首季，南向交易累計資金淨流入逾3.1萬億港元，北向淨流入亦有逾1.8萬億元人民幣。新資本投資者入境計劃推出以來反應良好，收到逾160宗申請及逾千個查詢。他又表示，關注人工智能科技發展，希望由政策角度表明政府立場，引導市場發展，今年稍後將公布有關政策宣言。