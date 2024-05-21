瑞銀：外資回流買中資股 持倉仍不足

日經指數上季末升穿4萬點後，本季稍為回吐。瑞銀投資銀行首席日本經濟學家足立正道指出，有熱錢從日本股市獲利回到中國股市，雖然日本企業通過回購和派息提升股東回報帶動股價上升，不過企業的盈利指引令投資者失望，加上日圓匯率疲弱、日本首季GDP和消費收縮，令投資者轉投其他市場。不過足立正道認為，看到日本工資上升有助擺脫過去通縮，對經濟有正面幫助，並看好日圓匯率至明年底回升至140水平，在環球股票利好下，日股有再升空間。

看好日圓明年底回升至140水平

另外，瑞銀投資銀行全球經濟及策略研究主管Arend Kapteyn預期，今年美國會在9月和12月減息兩次，在9月之前，聯儲局沒有足夠的時間得到一連串通脹放緩，或經濟活動轉弱的數據支持減息行動。該行將原預測的今年減息幅度部分移至明年，料明年再減息7次，至明年底聯邦基金利率回落至3厘至3.25厘，歐洲、英國、加拿大央行則從6月開始減息。

汪濤預期，人民幣將自現時的7.22，至年底回升至7.1至7.2水平，短期雖然受美國通脹和聯儲局減息預期延後影響略有貶值壓力，但相信人行不會主動貶值以帶動出口和支持經濟，同時有能力控制資本流出。足立正道則料日圓在今年底貶至160，明年會回升至140水平。