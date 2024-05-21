金價升至2450美元新高 白銀11年高位 期銅升穿1.1萬美元

美股三大指數早段向上。道指上周五首次收報於4萬點大關之上後，昨早段高見40,077.4點，與納指齊創新高。

道指見40077點新高 納指破頂

上周三公布的美國4月消費者物價指數（CPI）跌幅超出預期，交易員押注美聯儲最早於9月減息。美匯指數由4月底的106高位，回落至近期的104左右，美國國債價格上漲，為沒有利息收益，並以美元計價的黃金帶來支持。

對冲基金持黃金長倉3周最高

Capital.com金融市場分析師Kyle Rodda表示，黃金主要的上升動力源自美元疲軟，由於預計美聯儲快將減息，市場情緒趨於樂觀。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，在截至5月14日當周，對冲基金對Comex黃金期貨的長倉倉位，增至3周最高。

金價近期的升勢，亦與央行增持、中國及印度等亞洲市場的強勁需求，以及中東地緣政治緊張形勢所帶動的避險需求有關。澳洲貴金屬精煉商ABC Refinery機構市場全球主管Nicholas Frappell指出，黃金上漲與伊朗事態發展的不確定性有關。

Walsh Trading商業對冲聯席主管Sean Lusk稱，通脹維持較高水平、大規模債務發行以及央行的量寬措施，促使投資者增持貴金屬及其他大宗商品。

押注全球復蘇 大宗商品強勢

除貴金屬以外，銅價也持續向上。日本投資管理公司Rheos Capital Works Inc.指出，銅價創歷史新高，其他大宗商品價格強勢，市場正押注全球經濟復蘇的主題。隨着礦商紛紛下調今年銅的供應預期，且庫存處於較低水平，為銅價帶來上升動力。高盛最近向投資者稱：「現在是銅的時代。」

累積頗大升幅的白銀，既作為金融資產，也作為太陽能電池板等關鍵的金屬材料。隨着可持續能源產業不斷發展，預計白銀使用量將在今年再創新高，為銀價帶來支持。

MSCI亞太指數昨連升7天，以包括貴金屬及工業金屬供應商在內的材料板塊升幅最大。追蹤24種能源、金屬及農產品合約的彭博大宗商品現貨指數上周五漲至526.53點，是去年1月以來最高。

（綜合報道）

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