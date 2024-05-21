moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

日10年債息撲1厘 11年最高

【明報專訊】市場預期日本央行將持續推動利率正常化，日本30年期國債孳息率周一升至2.08厘，刷新2011年7月以來新高。日本10年期國債孳息率升至0.975厘，是2013年時任央行行長黑田東彥開始實施激進貨幣寬鬆政策以來的新高。

日圓受壓 兌港元跌穿5算

隨着現任日本央行行長植田和男帶領日本退出負利率政策，日本10年期國債孳息率正逐步逼近1厘的心理關口，與2020年的嚴重負值呈鮮明對比。不過日、美利差收窄暫時對日圓影響不大，日圓兌每美元昨晚跌至156水平。每百日圓兌港元在5算以下。

日本岡三證券的分析指出，隨着日本央行可能加快加息，並減少買債，日本10年期國債孳息率已逐步上升。他預計當日本10年期國債孳息率升至1厘左右，可能會吸引更多買家，但孳息率曲線長端的拋售壓力仍將持續。

日本央行的短期利率，目前維持在0至0.1厘範圍。隔夜指數掉期（OIS）市場目前預計，日本央行在7月底前加息的概率為57%。Pimco預計，日本央行今年仍將加息3次。領航（Vanguard）亦預計，日本今年底的利率將提升至0.75厘。雖然日本央行的加息前景，令日本10年期國債孳息率向上，但其與美國10年期國債孳息率的差距仍達3.4厘，令日圓偏軟。

高盛策略師預計，日本央行將實施長期的緊縮周期，到2026年底，日本10年期國債孳息率將升至2厘。

（綜合報道）

[國際金融]