日10年債息撲1厘 11年最高

日圓受壓 兌港元跌穿5算

隨着現任日本央行行長植田和男帶領日本退出負利率政策，日本10年期國債孳息率正逐步逼近1厘的心理關口，與2020年的嚴重負值呈鮮明對比。不過日、美利差收窄暫時對日圓影響不大，日圓兌每美元昨晚跌至156水平。每百日圓兌港元在5算以下。

日本岡三證券的分析指出，隨着日本央行可能加快加息，並減少買債，日本10年期國債孳息率已逐步上升。他預計當日本10年期國債孳息率升至1厘左右，可能會吸引更多買家，但孳息率曲線長端的拋售壓力仍將持續。

日本央行的短期利率，目前維持在0至0.1厘範圍。隔夜指數掉期（OIS）市場目前預計，日本央行在7月底前加息的概率為57%。Pimco預計，日本央行今年仍將加息3次。領航（Vanguard）亦預計，日本今年底的利率將提升至0.75厘。雖然日本央行的加息前景，令日本10年期國債孳息率向上，但其與美國10年期國債孳息率的差距仍達3.4厘，令日圓偏軟。

高盛策略師預計，日本央行將實施長期的緊縮周期，到2026年底，日本10年期國債孳息率將升至2厘。

（綜合報道）

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