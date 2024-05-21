聯儲官員：今年或減息一次 料末季下調

稱通脹下降速度較預期慢

博斯蒂克表示，美國經濟增長開始放慢，勞動力市場與12個月前相比有所降溫，但並不疲軟。他指出，關鍵問題並非今年減息多少，而是美聯儲何時才能確信通脹已恢復至趨向2%的路徑，「我認為這還需一段時間才能確定」。他又表示，美國的中性利率（指既不刺激，也不抑制經濟的利率水平）可能高於過去10年，有可能重返1990年代至2000年代的水平。

美聯儲副主席杰斐遜（Philip Jefferson）昨表示，美國4月通脹率升幅趨於溫和，數據令人鼓舞，但今年稍早的通脹壓力較預期強，因此難以判斷去年底的通脹放緩趨勢是否持續。他表示，美聯儲的經濟學家預計，美聯儲重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，今年頭4個月折合成年率的增幅達4.1%。據美聯儲預計，在截至今年4月的12個月內，PCE按年升幅為2.75%，反映今年初增長顯著加快。相關數據將在5月底公布。

美聯儲負責銀行監管的副主席巴爾（Michael Barr）昨稱，第一季「令人失望」通脹數據，並沒有給他減息的信心，這意味「我們需要讓限制性政策有更多時間來發揮作用」。

（綜合報道）

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