陳頴峯：轉數快進軍跨境支付 未來機遇與挑戰（一）

為數字人民幣錢包增值 推動發展

這次擴大數字人民幣在香港測試的其中一個特點，筆者認為除了支持Visa或Mastercard增值，更加支持「轉數快」增值，這應該是金管局加大力度推動「轉數快」作為支付應用和跨境應用的重要一步。轉數快推出初期集中於個人轉帳的應用，近年金管局則比較推動轉數快在支付方面的應用，根據金管局副總裁李達志在3月底的網誌指出，轉數快的支付應用包括錢包增值、帳單繳付和商戶支付，到現在已佔轉數快交易量近五成。

此外，去年底金管局和泰國央行合作，互聯香港的轉數快和泰國的PromptPay，讓香港人可在泰國掃描PromptPay二維碼支付，好處除了方便快速，另外就是在Visa和Mastercard以外的一個選擇，可以避免高昂的手續費。今次用轉數快為數字人民幣錢包增值，就是再進一步加強轉數快的跨境支付應用。

在轉數快網上支付的客戶體驗方面，金管局和政府可以帶頭做得更好，使用轉數快支付，最簡單直接的方法還是掃描二維碼，現在有提供轉數快繳費二維碼的包括稅單、差餉單、水費單等等，但是仍未全面實行到政府所有的網上繳費應用上面，例如交通罰單。政府部門和公共服務機構應該加快步伐，包括全面加入轉數快二維碼作為繳費方式，以提升市民的繳費體驗和效率。

轉數快有以下可以遇見的三大發展機遇：

1）跨境支付的便利與優勢：隨着數字人民幣試點的擴展，轉數快在跨境支付上的應用得到了極大的拓展機會。加上政府推動區域間經濟交流，和人員往來的增加，跨境支付需求將會日益增長。轉數快若能成功與更多國家的支付系統對接，將大大提高跨境支付的便捷和效率。例如，與更多東南亞國家的支付系統互聯互通，將為香港和這些國家的商業和旅遊往來，提供極大的便利。這不僅提高了支付的便利，也降低了交易成本。跟傳統的Visa和Mastercard相比，轉數快提供一個高效且費用更低的選擇。

2）政府與商戶的支持：政府和金融機構的積極支持，是轉數快發展的重要推動力。首先政府部門和公共服務機構的全面推廣，將大大提升轉數快的應用量。商戶方面，尤其是中小企業，轉數快相比其他支付方式具有更低收費的優勢，如果能夠積極配合官方的推廣，將有助於吸引更多的消費者使用，從而提升自身的競爭力。

3）技術的進步與創新：隨着金融科技的不斷發展，轉數快在技術上的進步和創新也為其提供發展空間。「App-to-App」、「Web-to-App」的應用、「可疑識別代號警示」、多重身分驗證等安全措施的應用，將進一步提升用戶體驗和防範詐騙的保障。此外，技術進步也使得轉數快可以與更多的支付場景相結合，拓展應用範圍。

亞洲金融科技師學會副主席 元宇證劵行政總裁兼董事

[陳頴峯 金科育律]