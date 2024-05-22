小鵬首季虧損收窄四成勝預期 料末季交付大增 美股價曾升26%

毛利率大增至12.9%

期內，汽車銷售收入按年升57.8%至55.44億元（見表），按季跌54.7%；汽車毛利率錄得5.5%，去年同期為負2.5%，按季則增1.4個百分點。小鵬指出，汽車銷售收入按年增加主要是首季交付量增加，尤其X9車型；按季減少則由於G6及2024款G9交付量減少，加上季節性影響。至於汽車毛利率按年及按季增長，主要由於成本降低及車型產品組合改善所致。另外，整體毛利按年急升11.6倍至8.44億元，按季升4.2%；毛利率按年增11.2個百分點至12.9%，按季亦升6.7個百分點。

值得留意是，期內服務及其他收入按年增93.1%至10.04億元，按季亦升22.1%，主要由於首季公司與大眾汽車（Volkswagen，港稱「福士」）進行平台與軟件戰略技術合作有關的技術研發服務收益帶動。

展望第二季，小鵬預期汽車交付量將介乎2.9萬至3.2萬輛，按年增加約25%至37.9%；總收入將介乎75億元至83億元，按年增加約48.1%至63.9%。

何小鵬於業績電話會議時指出，新品牌「MONA」旗下首款A級純電轎車於第三季交付，第四季交付一款全新B級純電轎車，為透過技術降本的首發車型。同時，自今年第三季起的3年內將啟動推出多款全新車型的「強勁產品周期」，覆蓋10萬至40萬元價位的主要細分市場。他又表示，「MONA」首款車型在20萬元價位以內具有相當大競爭力，料需求規模是該價位以上的兩至4倍。至於海外市場，何稱今年將加快擴張節奏，海外銷售網絡擬由原先的北歐國家擴展至超過20個國家。