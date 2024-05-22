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新地簽230億銀團貸款 23銀行參與

標籤：經濟

【明報專訊】新鴻基地產（0016）與23家內地、國際及本地金融機構簽訂一筆230億元的5年期銀團貸款協議。銀行界對是次貸款反應熱烈，超額認購近5倍，遠超預期，參與銀行數目更多達23家，為該集團籌組銀團貸款有紀錄以來最多。以單筆銀團貸款金額計，是繼去年取得最高銀團貸款275億元以來次高。

料本財年淨租金收入逾192億

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示：「銀行界反應踴躍，顯示他們對新地及香港的未來非常有信心。新地計劃將部分款項用作債項再融資，其餘則作日常營運資金，這做法貫徹集團審慎的財務管理原則。」

郭炳聯續指出：「面對當前的經濟環境，集團會繼續恪守審慎的財務原則，高度重視現金流管理，包括嚴格控制資本開支，並繼續推出待售住宅項目。」他強調，集團在香港的出租物業組合總樓面面積超過3000萬平方呎。

此外，隨着集團旗下南京國金中心商場部分開始試業，內地出租物業組合的總樓面面積增加至約2000萬平方呎，郭炳聯預期集團在2023/24財政年度的淨租金收入將超過192億元。

新地並沒有透露今次銀團貸款息率及條款，其截至2023年底止中期業績報告顯示，銀行貸款達1357.17億元，當時列載的一年內到期銀行貸款202.9億元，在該半個年度的銀行及其他借項利息支出約29.96億元。是次新借入銀團貸款，足以償還到期銀行借款有餘。

郭炳聯：新項目續強化經常性收入

郭炳聯續稱，新地是本地地產發展商中信貸評級最高的公司，標普評級為A+，穆迪評級為A1。

展望未來，他指出，隨着數個大型項目陸續落成，將有助集團進一步擴展。其中一個焦點是高鐵西九龍總站上蓋的大型發展項目，該項目的寫字樓部分將命名為International Gateway Centre （IGC），瑞銀集團將租用其中一座為其亞太區總部，集團亦正在發展位於西九文化區的藝術廣場大樓項目，上海ITC最後一期將於2025年竣工，這些新項目將在未來兩至三年進一步強化經常性收入基礎。