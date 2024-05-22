moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

攜程首季多賺28% 勝預期 業務料續增長 花旗建銀國際上調目標價

標籤：經濟

【明報專訊】攜程（9961）公布第一季度業績，首季多賺27.8%，至43.12億元（人民幣，下同），勝市場預期，淨營業收入按年增長29%，至119億元，按季亦升15%，主要歸因於季節影響。攜程董事會執行主席梁建章於業績公告中，形容國際業務過去一財年取得顯著增長，並表示攜程仍將持續關注全球化和人工智能創新，展望今財年業務會更上一層樓。

明報記者 田越

攜程昨日開市前公布首季業績，及後公司股價全日反覆上落，收報440元，微升0.8%、全日成交16.71億元。惟昨晚美股開市早段、其ADR股價有所回落，折合港元約431.36元，較本港昨收市價低約2%。

ADR早段回落 較本港收市低2%

集團首季經調整EBITDA為39.74億元，升40.9%；經調整EBITDA利潤率為33%，按年擴大2個百分點（見表）。分類收入方面，攜程第一季度住宿預訂營業收入為45億元，按年上升29%，主要得益於住宿預訂的增長，按季亦升15%，主要歸因於季節影響；交通票務營業收入為50億元，按年上升20%，主要得益於交通票務訂單的增長；旅遊度假業務營業收入為8.83億元，按年上升128.8%，得益於旅遊度假業務預定的增長；同時，攜程商旅管理業務營業收入為5.11億元，按年上升15%，主要得益於商旅訂單的增長。按季下降19%。

住宿預訂營業收入升29%

對於攜程首季業績，市場反應普遍正面，花旗及建銀國際便分別調高對攜程的目標價。其中，彭博引述花旗報告指出，表示考慮到强勁的國內旅遊業增長勢頭和一年前較低的基數，預測攜程第二季度表現不俗，並同時將攜程ADR目標價由55美元調升至66美元；建銀國際昨日亦將攜程港股目標價由436.4元提高至510.9元，ADR目標價由57.05美元提高至65.5美元，料受惠於本土旅遊需求繼續暢旺，以及國際航班供應復蘇將帶來的境外旅遊需求增長，估計攜程國際業務可保持中至高雙位數增長，成為推動業務增長的主要動力。