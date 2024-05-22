攜程首季多賺28% 勝預期 業務料續增長 花旗建銀國際上調目標價

明報記者 田越

攜程昨日開市前公布首季業績，及後公司股價全日反覆上落，收報440元，微升0.8%、全日成交16.71億元。惟昨晚美股開市早段、其ADR股價有所回落，折合港元約431.36元，較本港昨收市價低約2%。

ADR早段回落 較本港收市低2%

集團首季經調整EBITDA為39.74億元，升40.9%；經調整EBITDA利潤率為33%，按年擴大2個百分點（見表）。分類收入方面，攜程第一季度住宿預訂營業收入為45億元，按年上升29%，主要得益於住宿預訂的增長，按季亦升15%，主要歸因於季節影響；交通票務營業收入為50億元，按年上升20%，主要得益於交通票務訂單的增長；旅遊度假業務營業收入為8.83億元，按年上升128.8%，得益於旅遊度假業務預定的增長；同時，攜程商旅管理業務營業收入為5.11億元，按年上升15%，主要得益於商旅訂單的增長。按季下降19%。

住宿預訂營業收入升29%

對於攜程首季業績，市場反應普遍正面，花旗及建銀國際便分別調高對攜程的目標價。其中，彭博引述花旗報告指出，表示考慮到强勁的國內旅遊業增長勢頭和一年前較低的基數，預測攜程第二季度表現不俗，並同時將攜程ADR目標價由55美元調升至66美元；建銀國際昨日亦將攜程港股目標價由436.4元提高至510.9元，ADR目標價由57.05美元提高至65.5美元，料受惠於本土旅遊需求繼續暢旺，以及國際航班供應復蘇將帶來的境外旅遊需求增長，估計攜程國際業務可保持中至高雙位數增長，成為推動業務增長的主要動力。