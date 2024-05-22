moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Adyen：港受訪者社媒購物比例超全球

【明報專訊】跨國支付平台Adyen公布《Adyen零售報告2024》，報告顯示，過去12個月當中有75%的香港受訪者曾使用社交媒體購買產品或服務，遠高於全球平均比例的44%，較去年報告僅有17%的香港受訪者在社交媒體購物亦大幅提升58個百分點。

按年大增至75% 平均每月7次

根據今年報告，香港消費者平均每月在社交媒體上購物7次，有62%香港受訪者表示其於社交媒體查看產品後產生購買意欲。此外，有38%香港受訪者偏好使用電子錢包支付，高出全球28%的比例，更有68%表示，如果無法為產品或服務以心儀支付方式付款，會離開店舖或放棄線上結帳；亦有59%香港消費者表示不再隨身攜帶錢包，而是依賴行動裝置作支付，例如使用電子錢包。

Adyen香港區主管鄧啟俊認為，香港經歷疫情及電子消費券後，電子支付發展不算落後，整體仍是信用卡為主，不過其他支付方式例如PayMe、Apple Pay等不斷提升使用率，整體而言現金使用有一定減少。他又指現時線上及線下消費的界限已相對模糊，支付平台可減少出錯機會，支付數據亦可從中幫助商戶了解顧客行為而制定會員計劃。

電子支付使用率不斷提升

至於金管局近日擴大數字人民幣跨境試點，鄧啟俊表示，商戶可自行決定接入的支付方式及幣種，Adyen將根據客戶要求而提供服務，暫時客戶對加密貨幣的需求不高，因此未提供相關支付方式。

是次報告由Adyen委託Censuswide訪問全球38,000名消費者及13,000個商戶，當中包括1000名香港消費者及500個香港商戶。