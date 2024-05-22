Adyen：港受訪者社媒購物比例超全球

按年大增至75% 平均每月7次

根據今年報告，香港消費者平均每月在社交媒體上購物7次，有62%香港受訪者表示其於社交媒體查看產品後產生購買意欲。此外，有38%香港受訪者偏好使用電子錢包支付，高出全球28%的比例，更有68%表示，如果無法為產品或服務以心儀支付方式付款，會離開店舖或放棄線上結帳；亦有59%香港消費者表示不再隨身攜帶錢包，而是依賴行動裝置作支付，例如使用電子錢包。

Adyen香港區主管鄧啟俊認為，香港經歷疫情及電子消費券後，電子支付發展不算落後，整體仍是信用卡為主，不過其他支付方式例如PayMe、Apple Pay等不斷提升使用率，整體而言現金使用有一定減少。他又指現時線上及線下消費的界限已相對模糊，支付平台可減少出錯機會，支付數據亦可從中幫助商戶了解顧客行為而制定會員計劃。

電子支付使用率不斷提升

至於金管局近日擴大數字人民幣跨境試點，鄧啟俊表示，商戶可自行決定接入的支付方式及幣種，Adyen將根據客戶要求而提供服務，暫時客戶對加密貨幣的需求不高，因此未提供相關支付方式。

是次報告由Adyen委託Censuswide訪問全球38,000名消費者及13,000個商戶，當中包括1000名香港消費者及500個香港商戶。