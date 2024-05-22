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摩通戴蒙改口風 5年內交棒 首預告提前退休 拖低股價4.5%

【明報專訊】以資產值計算，美國最大銀行摩根大通（美：JPM）的行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）周一在年度投資者日的問答環節，首次預告將提前退休。《華爾街日報》指出，至少過去10年，戴蒙每當被問及卸任時間表，他總是打趣說：「再過5年。」但68歲的戴蒙周一一反常態，首次透露卸任「時間表不再是5年後」，預示其交棒時間已進入倒數計時。戴蒙又表示，摩根大通目前股價昂貴，不打算以現金作額外的股票回購。受戴蒙準備引退，以及暫停擴大股票回購的消息拖累，摩根大通股價在周一漲至205.88美元創新高後，回落4.5%，昨早段回升逾1%。

戴蒙執掌摩根大通超過18年，是在位時間最長的華爾街大行CEO。他以往對交棒計劃總是含糊其辭，令其卸任時機成為投資者的熱門問題。戴蒙周一表示，其交棒時間已少於5年，具體卸任時間將由董事會決定。他形容尋找繼任人的計劃「進展順利」，繼任人可能來自摩根大通內部，因為多名高層都有在不同部門工作的經驗。

戴蒙今年早前已將其部分高級助手調往新崗位，以累積更多管理經驗。《商業內幕》指出，目前兩大熱門繼任人選，包括商業與投資銀行聯席主管Jennifer Piepszak，以及零售銀行主管Marianne Lake。與Piepszak一起被任命為商業與投資銀行聯席主管的Troy Rohrbaugh，最近也被視為CEO的黑馬之選。營運總監Daniel Pinto一直是摩根大通的緊急後備CEO，以防戴蒙需短時間內離職。

覓繼任人順利 或內部晉升

不過交棒計劃似乎並不趕急，戴蒙強調自己「像以往一樣，擁有充沛精力」管理摩根大通，「當我認為自己不能全力以赴，基本上我就應該離開。」

戴蒙於2021年獲董事會撥出一筆特別獎金，條件是他要留任CEO直至2026年中才能領取，預示他最快可能在兩年後引退。不過摩根大通曾表示，即使戴蒙卸任行政總裁，他仍將繼續擔任董事長。

任內股票回報率716% 跑贏大市

戴蒙自2005年底接任摩根大通行政總裁，並由2006年底起兼任董事長，是唯一經歷2008年金融海嘯的美國大型銀行現任CEO，一手帶領該行成為資產值及存款量最大的美國銀行。他強調要為資金建立「堡壘式資產負債表」，助摩根大通抵禦金融海嘯，並在當時收購破產的貝爾斯登及華盛頓互惠銀行。在去年春季的美國地區銀行危機，摩根大通又收購了第一共和銀行。

自戴蒙上任以來，摩根大通的股票回報率（包括股價升幅及股息）達716%，跑贏標普500指數同期的513%回報率。

摩根大通最新預計，今年淨利息收入可達910億美元，較此前預估多出10億美元，原因是市場對美聯儲今年的減息前景，較今年初預期保守。

戴蒙重申對全球經濟前景「審慎悲觀」，憂慮美聯儲「縮表」，以及包括台灣在內的地緣政治風險，可能會影響摩根大通的表現。

（綜合報道）

[國際金融]