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憧憬美批現貨ETF 以太幣升逾兩成

【明報專訊】有迹象顯示美國證交會（SEC）可能批准直接投資於以太幣的現貨ETF，刺激以太幣價格由周二凌晨的3100美元左右，漲至昨晚高見3832美元，一日內升超過兩成，是2022年11月底以來最大升幅。比特幣昨亦曾逼近7.2萬美元，接近3月中的接近7.4萬美元歷史高位。本港一眾以太幣現貨ETF昨齊創上市新高，當中華夏以太幣（3046）及博時以太幣（3009）均升逾18%。博時比特幣（3008）曾升6.34%，見55.42港元；華夏比特幣ETF（3042）亦升6.23%，見8.89港元，均創上市新高。

港現貨ETF創新高

SEC須在周四（23日）前，對至少一項以太幣現貨ETF的申請作出決定。彭博社引述知情人士稱，SEC聯繫了至少一家交易所，以及至少一家潛在的以太幣現貨ETF發行商，要求它們更新相關的19b-4申報文件，這反映SEC批准以太幣現貨ETF的可能性可能上升。

消息人士稱，SEC與交易所及潛在發行商的接觸，是意外的轉變，即使這不能保證以太幣現貨ETF會獲批。彭博行業研究的ETF分析師Eric Balchunas周一表示，聽到SEC的審批態度可能出現「180度轉變」的消息，已跟同事 James Seyffart將以太幣現貨ETF獲批的概率，由25%提高至75%。

由於很多投資者已完全排除獲批的可能性，令很多交易員急於為以太幣建倉。不過部分投資者仍態度審慎。

FalconX市場主管Ravi Doshi指出，大多數交易對手淡化SEC與發行商接觸的影響，預計SEC的行動將較市場預期慢。

（綜合報道）

[國際金融]