moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

摩根資產管理許長泰：美減息步伐存變數 組合加港股避險

【明報專訊】市場對美聯儲減息時間點的預期一再延後，最新預期為美國將於今年9月減息。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，若美國通脹年中仍高企，市場對首次減息時間的預期或會再往後移，預期改變或引發市場波動，減息時間存變數下，在持有美股的投資組合加入港股可發揮避險作用。

許長泰表示，今年以來美國經濟保持強韌，就業市場及通脹數據持續偏強，市場對美國減息周期展開時間點的預期一再往後推延，早前的預期由3月延至6月，到最近的預期再由6月往後推遲至9月，若今年6月美國通脹水平處於3%以上，同時就業市場需求仍強勁，不排除市場對聯儲局減息時間點的預期會進一步往後移至今年年底。

他續稱，儘管目前難以準確預測美國何時減息，但認為減息周期較大機會於今年年內開展，基於美國經濟增長已在放緩，只是放緩速度並不明顯，如在信用卡市場開始出現低收入家庭延遲還款，甚至無力還款的個案，又如不少中小企正面對借貸成本上升的壓力，隨着這些情况逐步浮現，有望促使聯儲局於今年稍後時間減息。

倘年內減息 宜股債平衡配置

倘減息周期如預期於年內啟動，許長泰提醒，在未來12至18個月，投資者宜在投資組合中採取股債平衡的資產配置，雖然短期而言，無論是敘造定存或是投資短期貨幣市場基金，此等現金回報表現仍可跑贏不少債券，相信隨着減息周期展開，屆時債券表現將會向好，尤其是美國國債及投資級別企業債回報均有望優於現金，還要留意的是，現時市場對美國經濟前景看法傾向正面，普遍預期將「軟着陸」，更有部分市場人士預期美經濟將「不着陸」，萬一美國經濟出現狀况，出乎意料地轉差，屆時美國國債及投資級別企業債，將可作為投資組合中抵消股票市場波幅的救生圈，因此投資者更應於減息前持有債券。

無疑相對於債券，市場更憧憬減息後的股市表現。許長泰表示，未來12至18個月較看好美國、日本，以及個別受惠於出口增長的亞洲市場，如韓國及台灣市場，但由於環球經濟增長不一致，美國減息時間未定，加上地緣政治風險等不確定因素，分散投資於不同市場，可降低投資組合的風險，如當美國市場受到市場改變減息預期而調整，投資組合內若持有中國內地或香港市場股份，可發揮避險作用，因目前帶動美國及中國市場的因素不相同，隨着內地持續推出政策支持經濟，加上內地及香港市場估值相對美股吸引，以致今年以來美股波動時，內地及香港市場的表現相對穩定。

內地與港市場 看好國企股高息股等

許長泰預期，今年中國經濟增長有望達5%，料主要增長動力將來自出口及與政府相關的基建項目投資，惟目前房地產市場仍在整固，私人投資偏弱，人均消費開支尚未恢復疫前水平，以致環球投資者對投資內地及香港市場依然維持審慎的態度，但近期內地及香港市場相對吸引的估值，令不少環球投資者開始作出短線戰略部署，認為若要吸引環球投資者轉向長線投資，中國市場或需提供更多亮點，目前相對看好內地及香港市場防守性較高的股份，如部分舊經濟股、國企股及高息股等。

去年標普500指數升逾24%，年初至今約累升11%，許長泰認為，儘管美國市場估值不廉宜，但市場未見泡沫，因投資者仍以量化角度討論企業盈利，市場未見不理性投資，如近期市場便根據業績審視科技七巨頭的估值，令七巨頭股價走勢現分歧，也未見盲目投資人工智能主題的狀况，最近投資者開始留意其他盈利可受惠於美國經濟增長的股份，如健康護理股、金融股及零售股等。

美股未見泡沫 日股料吸更多外資

現時市場除看好今年美國企業盈利增長外，並料日本及亞太（除日本）市場今年企業盈利將錄正增長。

許長泰指出，日本企業盈利的穩定性較不少市場為高，今明兩年盈利有望保持增長，加上企業管治持續改善，為吸引資金流入的誘因，要留意的是，由2010初至2022年間，外資不斷流出日本市場，累計涉資約2400億美元，而過去一年多外資重新流入日本市場金額約700多億美元，且近年日本投資者鍾情美股多於日股，意味未來日本市場有望吸引更多海外及本地資金流入。

明報記者 劉敬華

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[基金特區]