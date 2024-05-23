ChatGPT-4o 革新實時營銷應用

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ChatGPT-4o的實時反應、多模式功能，有如加了眼睛耳朵，大大擴闊了人工智能在多方面的應用，我相信各大軟件公司都密鑼緊鼓利用這股超能力加強功能。對於Marketers 和品牌，我覺得以下的發展方向指日可待。

實時數據分析和內容趨勢

ChatGPT-4o 的一大亮點是其實時數據分析能力，這一功能使Marketers能夠更快速識別內容趨勢，並以數據作有效決策。以往社交媒體內容主題在業內通常是每月分析，在有實時AI協助下，相信調整頻率將更高，但更切合品牌和客戶需要。

提升社交媒體參與度與互動

在AI能夠實時作為眼睛和大腦的功能下，品牌可以用AI作社交媒體實時監控，更快更有效與受眾互動，由實用的解答提問，處理客戶服務，以至閒話家常，AI可能比以不同同事人工處理更有統一的品牌個性。

革新客戶服務體驗

ChatGPT-4o 的多模式能力使其能夠解讀文字和圖像，客戶可以上傳他們遇到問題的產品照片，ChatGPT-4o 能提供故障排除步驟，或將他們引導至相關支持資源。這種視覺輔助令客戶查詢變得更快更有效。雖然大部分事情現在都可以網上處理，但有些情况商戶仍是需要使用電話提供客戶服務。我最期待的是ChatGPT-4o 取代傳統的電話語音號碼選擇，此很不人性化的客戶服務，如果有天能夠簡單的說出需要的服務，就直接跳到相關選項或得到解答，那ChatGPT-4o就功德無量。

電子商務個人化體驗的天花板

在電子商務上使用視覺搜尋已經不是新鮮事，但我相信ChatGPT-4o能夠提供更切合客戶需求的相關產品訊息，甚至更好的個人化推薦。我已經發現有手機應用程式能掃描用戶外觀後提供個人造型和產品建議，有如個人形象指導，這絕對是電子商務的一大步。

當然，現時的ChatGPT-4o 仍有一些限制，例如如果對話太長會有機會令回應不一致，我亦試過在提出新要求時，有時會過於注重一致性而忽略新需求。而複雜任務私隱數據安全等仍然是存在的隱憂。未來幾個月，我們將拭目以待各大營銷軟件公司如何在 ChatGPT-4o 的加持下大展身手。

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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