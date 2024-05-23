快手首季經調整純利44億 勝預期 再推回購計劃 擬3年最多160億港元

明報記者 蕭嘉聰

集團今年首季純利為41.2億元，按年轉虧為盈，期內平均日活躍用戶3.938億人，按年升5.2%，電商商品交易總額2880.73億元，按年升28.2%。受惠電商業務增長，今年首季其他服務收入按年升47.65％至41.83億元。集團創始人兼首席執行官程一笑稱，用戶養成「愛逛愛搜」的消費習慣，快手商城期內日均賣家數量按年增逾七成，相信更多商家在貨架場找到經營方式，快手亦不斷完善供應鏈建設，包括開通西北集運服務，保障商家物流時間同時大幅降低運費，助其開拓偏遠市場。

快手商城賣家數量增逾七成

他又稱，快手發展電商期間，看到部分傳統商家的經營痛點在於缺乏營銷推廣和銷售渠道，因此推出官方代營運業務模式「快手優選」，商家只需負責發貨和售後服務，快手負責運營推廣商品銷售，雙方均找到合適定位「做自己最擅長的生意」。

快手首季線上營銷服務收入按年升27.4%至167億元，期內大力推動智能營銷解決方案應用於各個場景，活躍營銷客戶亦按年提升近90%。程一笑表示，集團首季穩步推進大模型性能提升，加快應用在業務場景，近日已推出首個多模態大語言模型，現時1750億規模的模型更新後，參數綜合性能已接近OpenAI旗下GPT4.0的水平。他期待，大模型可幫助集團更理解用戶價值，以及在營銷內容上實現更大突破，例如幫助短視頻和直播內容的理解等，加強自然內容、營銷內容及電商內容的推薦。

稱大模型性能接近GPT4.0

快手去年公布的40億港元回購計劃將於6月13日屆滿，昨同時宣布新一輪回購計劃，未來36個月將回購價值160億港元股份，以展示對業務展望及前景充滿信心，認為現有財務資源足以支持回購計劃。截至昨日，快手已根據現有回購計劃，以30.9億港元回購6170萬股B股，佔總股本的1.7%。集團首席財務官金秉表示，160億規模考慮到快手現金流狀况、未來3年利潤預期及現金儲備等，實際執行將結合資本市場環境及綜合考量而定，會合理安排回購節奏和力度。