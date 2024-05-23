霍建寧：倘利率降 對港燈股價樂觀

港燈投資主席霍建寧回應表示，全球電力公司均受到利息問題影響，但是隨着他們在2024至2028年的5年計劃內會作220億元投資，預料長遠利益將增加，足以彌補管制利潤率降低兩個百分點的影響。若長遠利息不升反降，他對集團的股價表現樂觀及有信心。他說在面對風風雨雨期間，會保持股息平穩。

港燈要應付新的5年投資計劃，執行董事陳來順稱，有別於其他受監管能源公司負債率達六至八成，其實際淨負債率51%，並可和銀行及資本市場保持不俗的橋樑關係。他們會審慎理財及將借貸成本降至最低。

實際淨負債率51%

國際燃料價回落，港燈投資行政總裁鄭祖瀛稱已從高位回落逾一半，但是地緣政治局勢很不穩定，影響燃料供應及運輸成本，因此難以預測走勢。他們會密切監察情况，盡最大努力控制支出。為了實現減碳，港燈已增加天然氣發電比例至70%，隨着未來5年投入另一天然氣發電機組，將會進一步減少碳排放。但他表示，零碳發電涉及龐大工程，因此已經和伙伴研究在區域合作層面輸入零碳電力。

鴨脷洲酒店計劃落成時間未定

在部署將鴨脷洲海怡半島的綜合大樓及停車場改建酒店項目方面，鄭祖瀛表示，目前已將舊有停車場拆卸，並會拆一部分營運大樓及討論前期工作，因為工程非常複雜，目前落成日期未能確定。