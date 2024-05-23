moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

彭博：工行等促分行向國企貸款購庫存房

【明報專訊】內地上周五（17日）推出多項支持樓市政策，包括為金融機構提供3000億元（人民幣，下同）再貸款，支持地方國企收購現有商品房庫存。 彭博引述消息稱，工商銀行（1398）等大型內銀正在敦促屬下分行向國企貸出相關款項，以迅速回應政策。不過，銀行以被收購房產作為貸款的抵押品，現時房價估值不明朗，加上國企產生回報的能力成疑，對銀行批出貸款有挑戰。

要求員工須盡職調查

彭博引述知情人士指出，相關併購貸款幫助國企從出現債務問題的發展商，收購手上陷入困難的項目，為確保資金用於項目，銀行要求員工須進行盡職調查，因此目前未能確認措施會否大幅帶動內銀貸款增長。工行沒有回應彭博查詢。

人民銀行提供的再貸款可轉化為金融機構5000億元的信貸額，再貸款利率為1.75厘。消息指內銀向國企提供的併購貸款利率據具體情况而定，目前國企發展商的貸款利率約為4厘，對民企發展商的利率則高一倍。

此外，匯豐發表報告指中央推支持房市政策後，地方政府已迅速跟進，如北上廣深等城市下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。因為政策放寬地方政府在首期比例和按揭利率更多決定權，降低減息迫切性，因此本月貸款市場報價利率（LPR）維持不變。

匯豐：上周末深圳一手成交增九成

市場反應方面，匯豐指反應相當積極，上個周末深圳一手樓成交量較前一個周末增長九成，二手樓成交量也增長六成。南京、鄭州、西安、合肥等城市睇樓量，也較對上一個周末增加兩成至三成。該行認為，措施應有助刺激真實需求，不過新屋銷售不太可能立即反彈，另外近期只有一線城市的銷售按年和按月均有增長，新政策產生效用仍然需時。