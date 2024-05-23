穆迪：內地新措施助紓房地產市場短期壓力

該行副總裁兼高級分析師Kelly Chen表示，預計中國最新的支援措施將有助於緩解房地產市場的一些短期壓力，幫助房地產行業平穩去槓桿並降低系統性風險。

計劃規模不足以大減住房庫存

然而，穆迪認為，寬鬆的房貸政策不太可能引發新房合約銷售的顯著和持續改善，並預計溫和的宏觀增長前景和對預售樓花項目能否按時完工的持續擔憂，仍將制約購房者的需求。此外，二手房市場供應量的增加也將抑制新房需求。

對於中資銀行來說，該行認為隨着房地產市場穩定下來，其資產品質將得到改善，從而抵消房貸利率下調對其淨息差擠壓。不過，儘管銀行對房地產開發商直接風險敞口在其貸款帳簿中所佔比例較小，但房地產長期低迷仍對上下游行業造成了蔓延風險。

儘管削減商品房庫存，可為資金緊張的開發商提供新的流動性，減緩樓價下跌，但亦可能會增加一些地方政府的或然負債，因為參與該計畫的地方國有企業可能會舉債從開發商手中收購未售出的庫存。此外，該計劃的規模不足以大幅減少現有住房庫存。