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保監局：續跟進經紀向內地客違規銷售

【明報專訊】保監局和廉政公署在上月採取行動打擊向內地旅客無牌銷售保單，搜查保險經紀公司及轉介人公司。保監局昨向業界發出通函，指現時有經紀明顯地依靠無牌轉介人從事受規管活動，上月行動的調查仍在進行，當局亦跟進其他經紀公司是否有上述違規銷售，以及發出保單的保險公司是否有足夠控制措施防止違規。當局重申，經紀公司須合規進行內地訪客轉介業務，並要求保險公司加強盡職審查和管控，並確保酬勞結構不會產生不當和過度進取的銷售手法。

要求保險公司加強盡職審查

保監局在通函列出多項在調查和執法行動中，揭露向內地訪客的違規銷售事宜，包括經紀與沒有持牌的轉介人合作，由轉介人在內地尋找客戶購買帶有儲蓄和投資成份的保單，代表經紀進行受規管活動，並向轉介人提供高達九成的經紀應得佣金作為報酬，而轉介人則向客戶提供回扣，或令客戶忽略保單是否適合他們，引發不當銷售。

保監局指出，經紀向轉介人支付大部分佣金後，經紀公司的業務代表沒有足夠時間和資源，履行應付職責，表面上與客戶填寫投保表格，令保單看似由經紀而非轉介人，與客戶在港進行所有銷售活動，經紀只是作為轉介人的橡皮圖章，事實上與客戶的接觸時間有限，並且不提供售後服務。經紀亦要求客戶簽署聲明，確認所有受規管活動都由經紀在香港進行，並提示客戶收到保險公司售後電話時，向保險公司作出相關陳述，以規避保險公司檢查。