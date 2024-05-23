ACCX獲英批准推虛幣期權期貨合約

受監管產品以現金結算

ACCX指出，考慮到市場對虛擬貨幣衍生產品交易及結算服務巨大需求，因此開發相關產品，現已獲FCA授權營運虛擬貨幣衍生商品多邊交易設施（MTF），可滿足市場對受監管虛擬貨幣衍生商品的需求。

ACCX Group創辦人李敦成（Dun Lee）表示，ACCX團隊在全球衍生性商品市場擁有數十年國際經驗，並在金融和監管領域建立良好關係。金融市場現時不斷發展，對多樣化、複雜的衍生產品的需求大增，將與國際機構市場參與者密切合作，通過提供創新產品交易、中央結算，以及受監管平台滿足市場需求。ACCX合作伙伴瑞士金融基礎設施服務商SIX Group，將為ACCX負責設計一籃子領先虛擬貨幣的獨家實時指數和受監管的中央結算機構（Central Clearing Counterparty、CCP）伙伴。

MHC Digital Group投資組合經理Matt Milsom認為，隨着虛擬資產的爆炸性增長，新指數期貨和期權可為行業帶來敞口或對冲風險。他又稱，由於相關受監管產品以現金結算，意味金融機構將首次無縫地獲得廣泛的虛擬貨幣敞口。

此外，比特元宇宙（8645）公布，證監會已接納旗下Bitcoin World提交1號牌及7號牌申請，平台於5月17日向證監會提交虛擬資產交易平台牌照申請。公司指出，Bitcoin World取得所需監管批准後，可令旗下業務開拓新收入來源。