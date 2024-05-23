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高盛：歐加快減息 美元續強勢 其他央行更早減息 將助美聯儲實現通脹目標

【明報專訊】美聯儲官員近日密集放鷹，一再強調仍需看到更多通脹下行的證據，向市場釋出毋須急於減息的信號。高盛指出，如果美聯儲維持利率穩定，而其他主要央行選擇搶在美聯儲之前減息，令美國與其他國家的息差擴大，美元可能會在更長時間維持強勢。美匯指數昨高見104.9，今年以來升3%。美元強勢，現貨金跌穿每盎司2400美元。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚升至4.87厘，是一周以來高位。市場等待AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDAI）周三收市後公布業績，美股三大指數早段窄幅上落。

儲局理事：仍須數月良好通脹數據

高盛策略師Kamakshya Trivedi及Joseph Briggs領導的團隊發表報告，預計歐元區和加拿大將在6月開始減息。倘美聯儲維持利率不變，美元將持續強勢。該報告又指出，若主要央行較美聯儲「更早、更積極」採取減息，將有助美聯儲實現通脹目標。

美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）周二對美國4月消費者物價指數（CPI）升勢趨緩表示歡迎，但強調仍需「幾個月的良好通脹數據」，才可以考慮在今年稍後或明年初減息。今年擁有投票權，但將在6月底卸任的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）昨表示，減息前仍需觀察多月數據，以確定通脹回落。明年有投票權的波士頓聯儲銀行行長柯林斯（Susan Collins）同於昨日表示，當前數據好壞不一，強調要對減息保持耐心。

今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）此前表示，美聯儲在啟動減息時需審慎行事，以確保不會觸發企業和家庭此前被抑壓的支出，導致通脹再次反彈。美聯儲負責銀行監管的副主席巴爾（Michael Barr）亦稱，需要讓限制性政策有更多時間發揮作用。

市場料美聯儲今年減息不足兩次

美聯儲官員一致呼籲市場保持耐性之際，交易員再次下調減息預期。掉期市場目前預計，美聯儲將在今年底前減息0.38厘，這意味全年減息可能不足兩次。當上周三公布美國4月CPI升幅較預期為小，當時掉期市場的數據顯示，交易員押注美聯儲今年將會減息0.52厘。

倉位狀况顯示，美國短期國債空倉押注已重新建立，反映交易員趨於審慎，要等待更多數據，確認通脹朝正確方向發展。

拉加德：通脹受控 6月「很可能」減息

在美聯儲減息前景不明之際，歐洲央行已準備採取行動。歐洲央行行長拉加德接受愛爾蘭的電視台訪問時表示，由於通脹增長趨勢已基本受控，6月可能減息。拉加德說，歐洲央行預期，歐元區明年和後年的通脹率，即使未能達2%的目標，也會相當接近目標，相信通脹已進入受控階段，若最新數據能提振歐洲央行在中期內實現通脹目標的信心，6月6日的政策會議「很可能」減息。

歐洲央行委員未透露清晰的利率路徑。不過市場預計，歐洲央行有可能在6月減息後，於9月和12月再次減息。

有別於主要央行的減息部署，日本央行正推行利率正常化。隨着日本通脹率已有兩年持續高於央行的2%目標，市場預期日本央行將在未來幾個月進一步加息。

受加息預期帶動，日本10年期國債孳息率昨觸及1厘關口，是2013年4月日本央行開始實施激進貨幣寬鬆政策以來首次。日本20年期及30年期國債孳息率最近也升至逾10年高位。不過由於日、美利差仍然較大，日圓兌每美元昨繼續在156水平徘徊。每百日圓兌港元維持在5算以下。

（綜合報道）

[國際金融]