英上月CPI升2.3% 近3年最低增長

【明報專訊】由於監管機構降低了家庭能源費用上限，令燃氣及電費大幅回落，英國4月消費者物價指數（CPI）的按年升幅，由3月的3.2%，大幅回落至2.3%，是2021年7月以來最低的增長。不過由於服務業成本居高不下，4月CPI升幅仍高於分析師預期，並繼續高於英倫銀行的2%通脹目標。CPI數據公布前，貨幣市場押注英倫銀行6月減息的概率為五五波。數據公布後，市場幾乎排除了英倫銀行6月開始減息的可能性。
貨幣市場數據顯示，英倫銀行8月開始減息的概率，已由七成降至四成。交易員最新押注，英倫銀行要待9月才開始減息，較歐洲央行準備6月開始減息的計劃遲3個月。英鎊兌美元昨高見1.2761，創兩個月高位。
畢馬威英國首席經濟學家Yael Selfin指出，通脹逐漸接近英倫銀行的目標，但可能仍不足以說服央行委員在6月減息。英倫銀行密切關注的服務業通脹，在4月按年升5.9%，較3月輕微下調0.1個百分點，反映強勁的薪酬增長，令到英國本土物價壓力揮之不去。剔除波動較大的能源及食品價格，英國4月核心CPI按年增長3.9%，較3月下調了0.3個百分點，跌幅較分析師預期為小。
英倫銀行本月早前表示，預計次季通脹率將接近2%的目標，但隨着能源價格的影響緩和，今年下半年的通脹率可能再次上升。