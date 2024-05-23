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Tesla上月歐新車註冊按年跌2.3% 15月最低

【明報專訊】歐盟市場的新車銷售回暖之際，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）4月在歐洲市場的新車註冊量只有13,951輛，按年下滑2.3%，是15個月以來最低。根據歐洲汽車製造商協會（法文縮寫ACEA）的數據，歐盟4月新車銷量按年增長13.7%，是去年10月以來最大增幅。Tesla早段股價挫3%。此前Tesla透露，貨櫃車電動拖頭Semi仍有望於2026年交付，刺激該股股價周二急升逾6%。

滬超級工廠4月出貨量降

Tesla次季在歐洲市場開局低迷，其上海超級工廠4月的出貨量亦有所下降。Tesla行政總裁馬斯克上月在第一季財報會議仍樂觀預期，次季表現將顯著改善。他將首季生產和交付問題，歸咎於德國工廠遭縱火及紅海航運受阻。

由於德國和瑞典等歐洲國家近期停止或削減對電動車的補貼，抑制了歐洲的電動車銷售增長。根據ACEA的數據，歐盟4月電動車銷量按年增長14.8%，而混合動力車銷量更按年增長33.1%。由於今年復活節假期提前，使4月的銷售日數增加兩天，有助歐洲汽車市場的銷情。不過由於電動車市場增長有放緩迹象，福士和平治等汽車製造商都在重新規劃產品線，福士準備推出更多混合動力車，而平治則準備未來多年保持內燃機汽車的生產。

（綜合報道）

[國際金融]