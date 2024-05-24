小米首季經調整利潤65億 創新高 各業務毛利率均升 今年目標交付12萬輛小米汽車

明報記者 黃志偉

季內整體毛利率達到22.3%，按年提升2.8個百分點。以業務劃分的收入，智能手機按年增加32.9%至464.80億元（見表），毛利率按年升3.6個百分點至14.8%。手機出貨量按年增33.7%至4060萬部，當中高端智能手機出貨量佔比按年提升1.4個百分點至21.7%，惟平均售價（ASP）因海外市場收入佔比增加而按年略跌0.6%至1144.7元。盧偉冰預計，今年上半年手機出貨量按年增長1500萬部以上，相信下半年會延續升勢。對於單價下降，他指以中國市場而言，部分原因是季節因素影響，例如今年小米14較去年小米13提前上市。他續稱，小米手機在4000元至6000元價段站穩，下一步計劃突破6000元至1萬元，尤其海外市場高端化進展良好。

智能手機收入按年升33％

IoT與生活消費產品方面，首季收入按年升21%至203.74億元，毛利率按年增4.1個百分點至19.9%，創歷史新高，當中大家電業務收入按年升46%。至於互聯網服務收入按年升14.5%至80.48億元，亦創歷史新高，毛利率按年升1.9個百分點至74.2%。盧偉冰指出，小米在中國非手機業務佔比達50%，海外市場則不到20%，集團希望透過在中國實現的新零售複製至海外，相信小米IoT增長空間仍較大。

增聘智能駕駛研發工程師

另外，截至今年5月15日小米SU7系列累計交付達到1萬輛，盧表示當中MAX版銷量佔比較大，約40%，標準版和PRO版則分別佔約30%。他又指小米目標下月單月交付量超過1萬輛，今年交付12萬輛；有關智能駕駛方面的研發工程師今年底提升至1500人，明年則增加至2000人。期內，小米研發開支按年增25.4%至51.59億元，主要由於智能電動汽車業務及其他創新業務相關的研發開支增加所致。