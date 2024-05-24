恒指再挫326點 失守19000關

北水第6日掃貨 淨流入35億

聯儲局最新議息紀錄顯示仍憂慮通脹未能達標，不但對展開減息未有足夠信心，更曾討論小幅加息，消息拖累隔晚美股回落。恒指昨低開171點已見全日高位，其後跌幅擴大，一度跌419點，最終反覆跌326點或1.7%，三日累挫767點或3.9%，國指跌115點或1.7%，收報6701點，科指跌96點或2.4%，收報3896點。北水南下淨流入35.1億元，連續第6日流入累計涉資180.55億元。

美匯靠穩，人民幣中間價三連跌後刷新1月以來最弱紀錄，人民幣貶值，離岸價曾貶值至7.258元，是4月29日後最弱；在岸價6連跌，曾貶至7.2448元，亦是4月29日後最弱。A股同樣下滑，上證指數及深成指分別跌1.3%及1.56%。

昨天只有7隻藍籌升，其餘75隻皆跌，ATMXJ為首科網股推低大市，5股共拖低大市近130點，其中阿里佔77點。市場續發酵阿里雲減價的同時，昨收市前傳出公司考慮發行50億美元可轉換債券，為回購股份及業務增長提供資金，一度令阿里跌6.5%，收市仍跌5.2%，全日成交79.4億元，為成交額最大股份。騰訊（0700）的騰訊雲加入劈價行列，股價曾跌逾2%，收跌0.6%；京東（9618）跌4.1%。業績前被摩根士丹利削價兼降評級的網易（9999）跌近8%，為全日跌幅最大藍籌。

分析：累跌近千點 調整近尾聲

內房股同捱沽，龍湖（0960）跌近3%，華潤置地（1109）跌2.1%，旭輝（0884）、融創中國（1918）、雅居樂（3383）跌6至8%。

獨立股評人熊麗萍表示，大市借台海局勢緊張為藉口調整，但見跌市資金轉入石油、電訊等「中特估」概念股，反映資金未離場，她指高位計恒指已跌近千點，相信補回18,500點的裂口位，此浪調整應該差不多。