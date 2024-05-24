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阿里擬發最多50億美元可轉換債

【明報專訊】繼京東（9618）後，阿里巴巴（9988）昨晚宣布，發行45億美元（約351億港元）、2031年到期的可轉換優先票據，買家可選擇在13天內額外購買最多5億美元可轉換優先票據，即規模可達至50億美元（約390億港元）。阿里擬將票據發行所得資金淨額，用於同步回購美國存託證券（ADS）、為現有股份購回計劃提供資金，以及為訂立限價看漲交易所需成本提供資金。

集資作回購限價看漲交易等

據了解， 這是正常的財資安排，近期國內外同業都頻繁發債以回購股份，阿里現金充足，而且槓桿率低於同業。融資用途除了股份回購，還將用於安排限價看漲交易（capped call transactions），漲幅上限預計比現價高100%，反映阿里對自身發展和價值提升信心十足。一般而言，限價看漲的機制，是讓擬購入股份一方先付出期權金鎖定入貨價範圍，控制入貨成本的做法。但是在入貨價在指定價格範圍以下，則充其量損失期權金。根據阿里的說法，這有助於該票據轉股時減少攤薄效應，或抵消在已轉換票據後的現金付款，確保不超過票據的本金額。在行使同步回購ADS時，將以昨日收市價作定價，並在定價後額外回購。

資料顯示，阿里截至3月底手持現金和現金等價物達2481.25億人民幣，或約343.65億美元，加上短期投資和其他理財投資則高達6172.3億元人民幣，約等於854.85億美元。其截至2023年底整體資產負債率為37.3%，其槓桿率則為0.9倍。

阿里今日港股交易時段已傳出發債消息，收市股價跌5.24%至78.65元。截至昨晚香港時間10時50分，其美股（美：BABA）股價跌幅擴大，報80.97美元，跌2..07%，折約港股78.95元，仍較港股略有升水。