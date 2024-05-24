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網易首季多賺12.5％ 績前股價挫8％

【明報專訊】網易（9999）今年首季收入及經調整盈利大致合乎市場預期，期內淨收入按年升7.2%至268.82億元（人民幣，下同）；經調整淨利潤為85.11億元，按年升12.5%（見表）。網易昨日績前有券商調低評級及目標價，股價顯著受壓，收市報141.5元，跌7.88%；美股（美：NTES）績後盤前亦曾跌5%。

網易美股盤前曾跌5%

各業務方面，網易今年首季遊戲及相關增值服務淨收入為214.6億元，按年升7%，毛利亦受惠於《蛋仔派對》及部分新推出遊戲帶動按年及按季均錄得增長。

網易首席執行官兼董事丁磊表示，《永劫無間手遊》已在4月完成測試，感受到玩家對遊戲的期待，亦令研發團隊有更大信心，現時仍預期在暑假推出該遊戲。他又指正改善《燕雲十六聲》手遊性能及做測試，將較PC（個人電腦）版本遲一點推出。整體而言，集團更能掌握市場運作方式，獲客成本亦正回落，相信市場推廣費用不會有很大增加。

他亦提到，《大話西遊》是集團經營超過20年的經典遊戲，今年做調整令遊戲可續長期運營，相關調整預期可於今年上半年完成，希望令遊戲更加受歡迎。

丁磊強調遊戲儲備充足

丁磊強調，網易至2025年之後都有充足遊戲儲備，國內亦有很多工作室正在積極開發產品服務海外市場，屆時會再公布，毋須過分擔心。他又表示，遊戲是提供情緒價值、能令玩家放鬆的娛樂產品，且費用亦是用戶能承擔的水平，足以每個月在遊戲消費，相較其他購物行為更是非物質方面的體驗，又指沒觀察到遊戲用戶消費有明顯下降趨勢。

至於最新取得遊戲版號的《蛋仔滑滑》，丁磊表示，遊戲是即將推出的蛋仔IP休閒遊戲，未來將繼續在蛋仔IP上創新，提供更多派對遊戲，發掘蛋仔的潛力。

有道淨收入升兩成至14億

集團今年首季的每股經調整利潤為0.37美元，董事會已批准派息每股0.099美元。丁磊表示，回購及派息將按集團自有節奏進行。

其他業務方面，今年首季有道淨收入為14億元，按年升19.7%，毛利按年受惠於在線營銷服務的收入貢獻增加而提升；雲音樂收入亦按年升3.6%至20億元；創新及其他業務淨收入為20億元，同比增加 6.1%。