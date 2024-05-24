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投資只看回報不論地點 回購為間接在港投資

【明報專訊】長和系業務遍及全球，隨着公司近月接連到英國收購天然氣及太陽能業務，其小股東大多關心「下一站」會到哪裏投資。長江實業（1113）主席李澤鉅昨日在股東會上，除了提到選擇投資時只看回報不論地點，及在有機會時會在香港及內地投資之外，亦首次表示股份回購也是間接投資香港。

長實去年斥逾30億元回購

長實過往在港投資多以投地為主。昨日股東會上李澤鉅回應股東時重申，長實選擇投資時因應項目質素、穩健性、回報及是否計到數而去投資，而非以地點作選擇，並謂最近在英國收購的兩個項目便是好投資。此外，他亦視回購公司股份為投資：「去年長實已出資逾30億元回購8300萬股，這亦是集團在香港的間接投資。」股東問及股息減少，他表示對股東的回報不限於派息，回購股份也是一種回報，幫助到股東長遠利益及持續發展。

對於政府對樓市「撤辣」、發展商劈價售樓，李澤鉅稱，樓盤定價難以一概而論，要視乎不同條件而定。不過他指「香港樓市一向有剛性需求，料續會得到支持」。「撤辣」後餘下影響樓市的因素，主要為政策及利率主導。雖然有股東引述學者指出，投資基建好過地產，但是他認為兩個行業難直接比較。集團較早前投資英國天然氣及太陽能項目，回報率有雙位數字。發展地產項目連同地價，加上建築費用處於高水平，因此爭取雙位數回報率顯然不易。面對近期香港寫字樓空置率高企，李澤鉅認為，儘管近期需求不高，但是長江中心二期屬優質項目，有全海景的寫字樓更供應不多，又是核心寫字樓，因此他對該項目的租務，不會太過擔心。