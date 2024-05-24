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快手績優獲唱好 大和看90元

【明報專訊】快手（1024）今年首季績優獲大行唱好並調高目標價，指除增長勢頭強勁，加大股份回購亦成業績亮點。快手股價昨逆市向好，最高曾見60.8元，收市報59.15元，升1.72%，成交47.99億元。

大和預計，受惠內容更多元化，快手今年下半年的日均活躍用戶（DAU）可達4億人的里程碑，由於經營槓桿及效率提升，對進一步上調盈利持樂觀看法，料今年經調整盈利按年升8%至173億元人民幣。

該行相信，外部廣告增長加速和貨架電商成長將是短期關鍵催化劑，料第二季線上營銷服務收入將按年升22%；受基數較高影響，第二季直播收入將下跌13%，至下半年的跌幅會逐漸收窄，加上收入分成及相關激勵措施減少，直播毛利率將上升。大和將快手目標價由85元上調至90元，維持「買入」評級。

股價昨逆市升1.7% 成交近48億

富瑞表示，快手貨架電商的貢獻不斷增加，每月付費用戶數量呈穩定增長趨勢；線上營銷服務通過AI加強定位，帶動廣告商和廣告預算，加上最新回購計劃反映集團對前景有信心，維持「買入」評級，目標價由78元提升至83元。該行預期，快手第二季總營業收入將按年增長約10%，當中電商GMV按年增長25%；受惠電商及外部廣告收入動能的穩健趨勢，線上營銷服務收入按年增長23%。

中金表示，快手電商及廣告業務收入有望維持20%以上的強勁按年增長，考慮到經營槓桿持續改善，該行上調集團今年經調整盈利預測8%至185億元人民幣，目標價調高7%至75元，維持「跑贏行業」評級。