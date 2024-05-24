嗶哩嗶哩首季經調整淨虧損收窄

嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，2024年實現了不錯的開局，財務表現得到提升，集團的日均活躍用戶增長9%，達到1.024億，而首季度的月均活躍用戶也創下3.415億的新高，用戶日均使用時長達到105分鐘，創下歷史新高。年內集團透過一系列商業化舉措，將直播及廣告等進一步整合至平台生態當中，帶動增值服務增長17%至25.29億元，廣告業務則升31%至16.7億元，主要受惠公司提供的廣告產品優化及廣告效率提升帶動。

美股開市一度跌近8%

去年集團的移動遊戲收益跌13%至9.8億元，陳睿解釋，主要受若干老遊戲的營業額減少所致，未來移動遊戲業務將主要從「穩」及「新」兩大方向發展，前者希望經典老遊戲可以平穩營運10年，而增長動力則來自「新」遊戲。他透露，公司獨家授權的策略遊戲《三國：謀定天下》計劃於6月13日發行，至今已逾200萬預約玩家。

首季總體毛利率達28.3%，較去年同期增加6.5個百分點，首席財務官樊欣表示，季內經調整經營虧損和經調整淨虧損分別同比大幅收窄了52%和56%，並實現6.38億元的經營現金流，預期第三季有望達至收支平衡。