moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

置業信心回升 英樓價靠穩

【明報專訊】英國4月樓價相對靠穩，英國兩大按揭機構全英房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）及Halifax均表示高息環境雖影響置業意欲，但隨着部分準買家降低置業要求，置業信心有所回升。Halifax按揭主管Amanda Bryden預期，若英國於今年稍後減息，今年全年樓價可望錄輕微升幅。

Nationwide及Halifax最近公布的4月英國樓價按月走勢雖現分歧，但按年計均持續錄得升幅，反映英國樓價相對仍靠穩。Nationwide數據顯示，英國平均樓價繼3月份按月微跌0.2%後，4月份按月跌幅稍擴大至0.4%，平均樓價約26.2萬英鎊。至於Halifax的數據，英國4月樓價跌轉升，由3月按月跌0.9%，改善至4月的按月微升0.1%，經季節調整的平均樓價約28.89萬英鎊。至於按年計，據Nationwide的4月份數據，英國平均樓價按年微升0.6%，Halifax公布的4月份樓價則按年升1.1%。

Nationwide：上月樓價升幅收窄

Nationwide首席經濟師Robert Gardner指出，計及季節因素後，英國4月樓價按月跌幅稍擴大，按年比較亦由3月的升1.6%收窄至4月升0.6%，顯示經濟放緩令樓市持續受壓。不過，Bryden表示，4月英國樓價按年升幅由從3月的0.4%擴大至1.1%，雖然主要受惠於去年同期的低基數效應，但認為英國樓價趨向穩定，因目前樓價與去年底的28.72萬英鎊水平相若，且年初至今按揭貸款申請宗數持續增加，反映置業信心正逐步回穩。

買家尋細單位 抵消按揭成本升

當然置業信心仍有頗大的提升空間，Gardner表示，根據Nationwide委託市場研究機構Censuswide於今年3月進行的最新調查顯示，約49%即近半數的潛在首次置業人士於過去一年曾推遲其置業計劃，當中53%表示延後原因為樓價太高，41%則表明是基於按揭成本較高。除此之外，84%的潛在首次置業人士認為生活成本上升正影響其置業計劃，部分影響如導致每月可用作存款的金額減少，令儲蓄首期的進度落後。

儘管不少英國準買家仍面對高樓價及高息影響，但部分潛在置業人士已找到出路，成為今年初英國樓市趨穩的原因之一。

Halifax料全年樓價微升

Bryden指出，Halifax最近的研究顯示，買家正在調低置業期望，尤其是首次置業者，透過改為尋找細單位，抵消按揭成本上升的影響，導致年初至今公寓價格升幅為各類住宅中最大，更將過去4年一直存在的大單位與細單位樓價升幅差距收窄。Nationwide的調查也有相類結果，Gardner稱，55%受訪者表示願意轉向國內其他樓價較低的地區置業，因有機會以相同價格購入較大單位，約32%受訪者表示會考慮改為購買較小的單位，28%則會選擇需要維修的單位。

同時，Bryden提醒，即使準買家願意降低置業要求，但按揭利率偏高，對準買家負擔能力仍是個挑戰，最近數周按揭利率輕微上升，主要基於市場預期英國減息步伐將放緩，但若減息周期於今年稍後展開，按揭利率將隨之下調，加上近月樓市的韌性，預計今年全年英國樓價有望錄輕微升幅。

若看好今年英國樓市逐步復蘇，近年不乏英國樓盤來港展銷，如由發展商Renaker發展的Contour，項目位於英國曼徹斯特New Jackson，鄰近Deansgate站，項目樓高51層，部分會所設施包括健身室、3D室內高爾夫球模擬器、會議室、休息室、寵物水療中心、共享工作空間、錄影室及直播室及麻將室等，可選房型包括1房至3房及頂層豪華公寓，售價由26.45萬英鎊起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]