moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Nvidia首季收入增逾兩倍 創新高 料次財季收入280億美元 勝預期

【明報專訊】AI投資熱潮持續強勁，AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）在截至4月28日的2025財年首財季，收入及毛利率齊創新高。關鍵的數據中心業務季度收入按年增長逾4倍，推動整體季度收入按年增長2.6倍至260億美元，打破歷來紀錄。季度利潤按年增長6.3倍至148.8億美元。調整後毛利率達到創紀錄的78.9％，遠高於去年同期的66.8%。

早段首破1000美元 券商普遍調高目標價

Nvidia預期第二財季收入達280億美元，同樣超出分析師預期，其股價早段首次突破1000美元關口，股價高見1042.6美元，市值增加約2000億美元，升幅高於英特爾（美：INTC）市值。業績過後券商普遍調高目標價，當中高盛將目標股價由1100美元，上調至1200美元；摩根士丹利亦把目標價由1000美元上調至1160美元。截至周三收市，Nvidia今年以來股價升逾九成。

強勁的收入增長及樂觀的指引，為AI概念股的升勢開綠燈，其供應商SK海力士（韓：000660）及台積電（台：2330、美：TSM）昨股價升逾1%。競爭對手AMD（美：AMD）早段股價升1%，而伺服器大廠美超微電腦（美：SMCI）早段升5%。晶片製造設備巨頭東京威力科創 （日：8035）昨升近2%，而半導體測試設備商愛德萬（Advantest） （日：6857）升逾5%。

黃仁勳：需求擴至汽車醫療保健

Nvidia行政總裁黃仁勳表示，對生成式AI運算的需求，正由雲端運算供應者，擴展至汽車和醫療保健等行業， 「這是新工業革命的開始」。

OpenAI的ChatGPT聊天機械人於2022年底發布後，觸發各大科技企業爭相建立AI基礎設施，使Nvidia的H100等AI晶片熱賣。Nvidia表示，新的Blackwell晶片將在第二財季開始交付，預期將帶動新一波增長，料產品求過於供的狀况將持續至明年。

黃仁勳表示，Blackwell晶片將在今年帶來大量收入，但客戶並沒有減少對現有產品的訂單。市場人士曾憂慮，客戶可能會等待新產品推出，令Nvidia銷售出現空檔期。黃仁勳表示，Blackwell架構與現有Hopper系列產品兼容，客戶可輕易過渡，而客戶目前仍在買入Hopper產品，以盡快建設AI基礎設施。

預告實現「每年一代」新產品

他形容產品需求「令人難以置信」，這很大程度由於ChatGPT等AI軟件興起，以及大量AI初創企業湧現。他估計此類初創約有1.5萬至2萬家，這還未包括專注於自動駕駛及生物技術等領域的企業，令其不斷為產品交付與時間競賽。他預告Blackwell推出後還會有新晶片，以實現「每年一代」新產品。

（綜合報道）

[國際金融]