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港股4連跌累挫千點 失守20天線 小米放榜後跌3% 內房物管股沽壓大

【明報專訊】恒指及國指連跌4日，市場續憂慮美國聯儲局押後減息，恒指昨低開126點，雖曾收窄至跌不足1點，但午後跌幅擴大，尾市前1小時更低見18,532點，跌約336點，收市跌259點，報18,608點，跌1.38%，跌穿20天線（見圖）。恒指4日累跌1027點，連續失守10天、20天線；國指昨日跌1.44%，至6605點，4日累跌約5.1%，至於科指跌約2.5%至3799點，連跌兩日；昨日大市成交額約1267億元。分析師預料，恒指於18,200至18,600點的承接開始受到考驗。

全周計，恒指、國指及科指三大指數見4個月最大單周跌幅，恒指累跌944點或4.8%，國指累跌4.7%，而科指更累跌7.6%。至於北水南下昨天合計淨流入25.16億元，較周四減少28.31%，連續第7日流入，累計流入205.72億元。

82隻藍籌僅5隻升

82隻藍籌股僅5隻報升，科技股則受壓，美團（3690）跌約2.7%至116.3元，騰訊控股（0700）跌約1.3%，至377元，小米集團（1810）績後跌3.4%，至18.3元，京東集團（9618）跌3.3%，至119.6元，4隻科技股已拖累恒指跌82點，佔跌市比重約31.7%。其他已公布業績的科技股也偏軟，嗶哩嗶哩（9626）首季經調整虧損收窄56%，股價曾跌最多12.1%，低見105.3元，收報106.3元，跌約11.3%。去年純利挫37%的聯想集團（0992）跌約2.3%，至11.06元。不過，網易（9999）首季盈利升13%兼派股息，股價逆市升0.4%，至142.1元。阿里巴巴（9988）失守80元大關後繼續下跌，昨收報78.15元，跌0.5元或0.6％。商湯（0020）亦挫逾半成，收報1.4元。

內房及物管股捱沽（見表），小型內房股金輝控股（9993）跌19.7%，至3.21元。大型內房股萬科企業（2202）跌8.65%，至6.23元。雅居樂（3383）亦跌8％，至0.69元。將於下月失去藍籌地位的碧桂園服務（6098）跌8%，至6.3%，連跌兩日。融創服務（1516）跌逾7％，至2.04元。

康方生物跌23% 成交近40億

另外，康方生物（9926）在開市首1小時曾急跌最多約45%，至26.45元，中午曾披露治療肺癌產品依達方獲國家藥監局批准上市，不知股價波動原因。股價午後抽上41.6元，收市仍跌約22.9%，報37.05元，見逾7個月的低位，成交額達39.9億元，為第三大成交額股份。

分析：考驗18200至18600

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股在18,200至18,600點的支持承接區開始受到考驗，大市成交額逾1200億元，高於去年日均的1055億元，後市要視乎美國聯儲局落實減息時間，以及內地經濟結構調整的進展。

明報記者