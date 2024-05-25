阿里發債換股價105美元 溢價三成

看漲交易漲幅上限約100%溢價

阿里股價昨日變動不大，收市報78.15元，跌0.64%。阿里預計，扣除初始購買者折扣及預估費用後，票據發行所得集資淨額約為44.36億美元，如初始購買者充分行使選擇權，即發行50億美元可轉換優先票據，集資淨額將增至49.3億美元。

阿里發行票據定價的同時，擬將發行所得資金淨額用於：包括根據現有回購計劃，以每股ADS 80.8美元價格回購約1480萬股ADS；根據現有股份購回計劃而推行的進一步回購；以及為訂立限價看漲交易（capped call transactions）所需的5.74億美元提供資金。此外，限價看漲交易的漲幅上限為161.6美元，即周四收市價的100%溢價。

票據一經發行，將為阿里一般優先無抵押責任，票據將於2031年6月1日到期，年利率0.5厘，利息自2024年12月1日起，於每年的6月1日和12月1日後行支付。

分析：發債集資回購利股東

根據IFR引述銷售文件，花旗、摩通、大摩、匯豐及巴克萊為今次交易的安排行，今次是軟銀在2016年發行66億美元的可換股債以來，亞洲最大型的同類交易。

阿里巴巴今年2月宣布，將2027年3月底到期的回購計劃再加碼250億美元，截至今年3月底上財年共回購125億美元股票，流通股淨減少5.1%。彭博社引述大和香港分析師John Choi表示，阿里以0.5厘年利率發行可轉換優先票據，集團可通過優惠的條件獲得海外資金，從而可馬上執行股票回購，對股東更為有利。