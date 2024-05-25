moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

摩通戴蒙：內地投行業務斷崖式跌 惟不擔心

【明報專訊】《金融時報》引述消息人士指出，摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）周四（23日）在上海出席該行舉辦的全球中國峰會時，私下向與會者表示，摩通在中國的投資銀行業務近年來已經「斷崖式下跌」（fallen off a cliff），不過業務有周期性上落因此並不擔心，而其他業務如資產管理，希望隨着時間推移有所增長。

摩通拒向《金融時報》置評

消息指出，戴蒙表示業務雖然有增長但過程艱難，不過在監管當局批出一系列新核准後，對新業務增長保持樂觀。他們會繼續在其所在的任何國家投資。摩根大通拒絕向《金融時報》置評。

中美地緣政治關係緊張，美國加強審查銀行於中國內地的業務，美國等跨國銀行即使盡力避免成為焦點，但是要於內地廣大基本封閉的金融市場立足，本來便不容易。內地投行業務由中信、中金公司等中資公司主導，加上內地經濟情緒較弱，Dealogic統計年初至今以來，內地新股集資額為600億元人民幣，按年下跌85%，亦是2009年以來最低，當中只有1隻新股上市有美資銀行參與。

今年來內地新股集資額跌85%

不過，摩根大通去年獲准獨資在上海擁有基金管理公司，戴蒙表示在內地已有1200個銀行客戶，不少是跨國公司，正在研究為客戶「走向世界」。不少內地企業有雄心壯志進行海外擴張，出席是次峰會的企業代表，包括投資平台富途（美：FUTU）、電池龍頭寧德時代（深：300750），以及上周剛赴美掛牌、海底撈（6862）旗下海外業務公司特海國際（9658）