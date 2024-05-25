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惠譽時隔兩月再降萬科信貸評級

【明報專訊】國際評級機構惠譽繼3月下調內房龍頭萬科（2202）信貸評級後，於周四再度將其長期外幣發行人違約評級（IDR）評級，由「BB+」下調兩級至「BB-」，展望評級定為負面。受信貸評級再度下調影響，萬科昨收報6.23元，跌8.7%。

惠譽指出，將萬科展望評級定為負面，反映即使中國政府加大其支持內房政策的力度，惟內房產業及萬科的房屋銷售量仍然不穩定，影響公司的盈利能力及將資產套現。

另外，惠譽亦提到，萬科今年首4個月合約銷售總額按年大瀉42%，預料公司今年合約銷售額將按年跌三成至2630億元人民幣。

料今年合約銷售跌三成

惠譽認為，雖然萬科流動性比率由去年3月31日的1.5倍，跌至今年同期的1倍，更指其流動性狀况比起另一內房公司龍湖（0960）更差，但認為萬科有足夠的流動性，以應付短期債務償還需求，料公司需增加其銀行擔保貸款，以應付今明兩年到期的債務。惠譽續稱，萬科於內地一二線城市擁有大量未抵押的房地產資產，相信亦能靠其獲取融資渠道。

惠譽同日亦將萬科香港長期IDR、優先無擔保評級及未償還優先票據評級由「BB」下調至「B+」，回收率評級為第四級「RR4」，惟惠譽將以上評級從負面觀察名單中移除。

彭博社昨亦引述消息報道，稱萬科已將保險公司持有的部分私募債務，全額轉換成新發行的資產抵押擔保證券（ABS），務求再次推遲還款，而是次將債轉換成ABS可將還款期延至2027年。

另外，萬科本周三亦發通告指出，公司透過旗下兩間子公司擔保，獲得價值近78億元人民幣的銀行貸款。