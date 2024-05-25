以太幣現貨ETF 料美最快數周推 據指港或准質押 有望帶動需求

明報記者 蕭嘉聰

據外媒報道，SEC今年1月批准比特幣現貨ETF上市後，VanEck及貝萊德等多家發行機構均有意推出與以太幣現貨ETF，但申請遲遲未批出，發行商如富達投資、Ark等早前已撤回ETF產品質押以太幣的計劃，希望可以令美國監管機構「放行」批出ETF，惟此舉有機會降低ETF的吸引力。

以太幣是區塊鏈平台以太坊的基礎貨幣，平台自2020年底推出質押功能，根據其解釋，用戶質押其持有的以太幣，可幫助驗證交易及提高網路安全，以及賺取新的以太幣作為酬勞。

質押助驗證交易 賺酬勞

除了在以太坊進行質押外，大部分交易所亦提供質押服務。據Beaconcha.in數據，在信標鏈（Beacon Chain）啟動的驗證者，即至少質押32個以太幣的帳戶數量已達至100.58萬個，以本周三數據，其質押年利率近3.5厘（見圖）。

事實上，SEC向以太幣現貨ETF「開綠燈」同日亦傳出港有意批准以太幣ETF加入質押。彭博引述消息指出，香港正考慮允許以太幣現貨ETF質押（staking）。

證監會最近數周提交計劃書後，已與相關ETF發行商討論透過持牌平台質押，但未有明確時間表。報道指出，如果以太幣ETF質押獲批，或可帶動香港虛幣ETF的需求，再次領先美國的進展。證監會發言人不予置評。

業界：助散戶機構有更多投資方法

HashKey Capital合伙人黃詠欣表示，在積極探索以太幣現貨ETF及質押方向，希望藉此為散戶及機構投資者帶來更多投資方法，釋放資本流動性。她表示，HashKey Capital亦會跟監管機構溝通產品在港發行的可行性，同時會做好準備提供最佳產品方案。

另一業界人士相信，現有技術已可支援到質押，但主要問題在於風險控制的監管，例如質押利息保存風險及責任等。