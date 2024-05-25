李明模呂愈國 獲委保監執董

任期3年 下周一生效

兩人現時皆為其部門的署任主管。李明模在2018年5月加入保監局，現為技術專家組主管，據LinkedIn資料，自2001年至2015年任職保險業信用評級公司A.M. Best，離任前為分析主管。呂愈國於2017年保監局成立時加入，現為長期業務副總監，在金融監管及保險界累積多年經驗。

兩人均為現職保監管理人員

財庫局發言人表示，李明模和呂愈國為現職保監局管理人員，均為富保險業規管經驗和知識的金融專業人員，期待他們在新崗位繼續服務保監局，推動香港保險市場進一步發展。保監局主席姚建華則表示，兩人對提升當局規管制度的穩健性，展現堅定不移的責任承擔和高瞻遠矚的領導素質，深信他們將無縫融入高管團隊，並就落實當局推動香港保險市場均衡增長的機構策略上交出正面成果。

計及2020年起出缺的政策及發展部（現為政策及法規部）及市場行為部執董，去年下半年保監局只餘行政總監張雲正一名執行董事，直至上月政府委任金管局前助理總裁劉中健出掌政策及法規部。

另外，前任長期業務執行董事許美瑩今年3月被廉署落案起訴，指控涉嫌濫用職權，威迫利誘保險公司高薪聘用其媳婦，否則威脅動用規管權力檢視保險公司運作。