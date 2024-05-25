漢思27億增持城巴母企 持股升至70%成大股東

【明報專訊】城巴控制權易手，漢思能源（0554）以總作價27.2億元分別向城巴另外兩名股東包括私募股權基金善水資本及提供車隊管理服務的ABL收購持有城巴等業務的Bravo Transport Holdings Limited（BTHL）54.44%股權，令持股由15.56%升至70%，成為大股東，即BTHL估值為50億元。為確保城巴業務穩定及發展，善水資本主席及首席執行官張堃將留任城巴主席，城巴核心管理團隊亦繼續負責營運。漢思能源行政總裁楊冬指出，收購意在垂直整合能源供應業務及城巴作為主要終端用戶，並發展氫能巴士。
漢思能源以現金加股票方式支付代價，包括現金付款共5億元，將以內部資源及銀行貸款撥付，而代價約2.2億元以發行代價股份約2.79億股新股支付，佔擴大後股本約6.59%，而每股作價0.7961元，比周四收報0.4元溢價99%，但該股昨日跌約11.3%，至0.355元，即每股代價新股作價溢價擴大至約1.24倍。至於餘下20億元則按遞延付款方式，分期以現金支付，由交易完成後6個月起先付2.5億元，整個付款為期3年。
交易完成後，城巴將由漢思能源及善水資本透過BTHL分別持70%和30%股權，而漢思能源同時獲認購期權，可於交易完成後5年向善水資本收購所持BTHL股權，假設於期末悉數行使，應付代價17.25億元，而善水資本獲認沽期權，可於2029年至2031年間行使，假設期末悉數行使，善水資本以18.75億元出售全部BTHL股權予漢思能源。
城巴目前有逾1700輛巴士，經營逾200條專營巴士路線，而BTHL旗下匯達傳媒從事包括車身廣告的廣告業務，BTHL去年度收入約34億元，升約34%，令虧損由2022年度的約2億元收窄至去年度約7363萬元。於去年底，BTHL資產淨值約6.2億元。
張堃表示，股權重組後，城巴將成為上市公司一部分，為未來機遇及長遠發展奠定基礎，而自2020年入股城巴以來，城巴大幅提升營運效率，由專營權合併，到引入香港首輛電能及首輛氫能雙層巴士，並投入服務，以及興建全港首座加氫站。
楊冬指出，增持後漢思能源將透過現有石油產品貿易及物流資源，努力降低城巴燃油成本，另一方面發展氫能產業戰略，與城巴零排放轉型計劃可相互促進。