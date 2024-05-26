高盛料美首次減息延至9月 今年仍會減兩次

摩通花旗續料7月減息

事實上，高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）上周四時更認為，未見令人信服的數據，表明聯儲局需在今年減息。現時多家大行料美國會在今年9月首次減息，瑞銀（美：UBS）亦料在9月和12月減息兩次，匯豐料今年9月減息一次，摩根大通（美：JPM）和花旗（美：C）則是少數維持在7月減息的大行。

據芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨預期至年底有41.9%概率減息一次，較一周前的三成提高，預期不減息的概率較一周前高8個百分點至18.3%，今年減息兩次的機會仍有31%。

歐央行委員：或9月始減息

上周五美匯指數報104.75，按周上升0.24%，歐元上周五收報1.085，全周跌0.21%。市場預期6月歐央行首次減息0.25厘，並有60%機會率在9月份再次減息。不過上周公布的歐元區協商薪酬按年增4.7%，高於去季的4.5%，歐央行管委會成員Joachim Nagel表示，或會等到9月才開始減息，雖然首季工資數據有不少一次過因素，及後會有一定緩解，但工資數據仍然強勁，必須保持警惕。