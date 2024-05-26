遠期交易採購可可豆 礙農民投資

按加納規定，當地可可農民只能將可可豆售予加納可可委員會，售價要經政府批准，又不可與外在貿易商交易，變相失去議價能力。目前加納農民每噸可可豆售1800至1900美元，加納可可委員會擬按市况上調至最多每噸2300美元，改善農民收入。

今年2月市價 料10月初反映

委員會表示，政策旨在讓政府和可可農民在大宗商品市場的供需機制上，有若干的集體控制權，以確保未來可可豆供應，應對價格波動風險。委員會發言人Fiifi Boafo認同，遠期交易的政策令當地農民未能趁勢收取最大利益，但亦護航稱政策有其好處，過往便以可靠的價格保障農民。有官方背景的加納可可市場策劃公司Fuad Mohammed Abubakar表示，現時農場交貨價反映12至18個月前的銷情，今年2月的可可豆市價，大概會在10月初反映在農民的錢包裏。

荷蘭銀行可可豆經紀業務主管Justin Grandison批評，固定價格措施妨礙市場回應市價，達至新的供需平衡。他認為，本來可可豆漲價，有利農民獲利再投資，但遠期交易卻使農民錯失良機。

分析：農民收入過低 拖累重新種植

摩通分析，可可豆產業一直有根深柢固的問題，例如可可農場長期投資不足。該行指出，可可農田主要由小農夫耕作，但他們收入過低，並缺乏途徑去重新投資於農田，造成低回報。摩通農業大宗商品策略師Tracey Allen認為，可可豆市場裏，種植者生產的產品非常值錢，但他們在整條實質價值鏈中只佔很小收入，進而使重新種植率非常低，可可樹亦老化，長遠之計還是要增加可可豆農田，擴大供應。

可持續朱古力品牌Tony's Chocolonely總裁Douglas Lamont看法相若，指目前營運模式需要重整，否則產業只向一個方向發展，回報愈來愈低。

[企業地球村]