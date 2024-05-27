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銀行主動出手 呈請內房清盤增 其他債權人對清盤有保留 憂收回款項成疑

標籤：經濟

【明報專訊】近期多家內房遭到銀行入稟申請清盤，曾參與多家內房重組及清盤工作的安邁（A&M）顧問董事總經理楊嘉敏指出，由於銀行先將內房債減值撥備，令及後操作手段更為靈活、選項更多，如可以接管、清盤等，便利於內房債務重組；但另邊廂，其他債權人對太早進入清盤程序有所保留，因公司都未必拿得出真實的可行方案便可能判了清盤，最終能收回多少債務是未知數。同為債主，但各有想法。

明報記者 方楚茵 陳偉燊

「其實銀行（撥備）都好傷，要先劈自己一刀。」楊嘉敏談及近期更多銀行主動出手，入稟申請將內房清盤時指出，因銀行需要先將內房債務進行減值撥備，再將個案交給特別資產部或清收部門。但由於已轉為壞帳處理，及後操作手法便更為靈活，可行選項包括清盤。她續指出，銀行的特殊資產部門介入，或會對內房重組帶來較好效果。安邁曾有和銀行的特殊資產部交手的經歷，並且見證過成功重組。

「受壓資產對冲基金」承接內房債務增

除了銀行出手，她亦指出，多了「受壓資產對冲基金」（Distressed Asset Fund）承接內房債務，當和他們接觸時，該等基金的態度是偏向可以短期收回投資。他們所以出現，是因為內房債價夠低，吸引他們較多參與；他們亦多數願意接受較大的債務打折幅度。

在銀行、受壓資產對冲基金等持份者介入內房債務重組，以及打折加速回收的推動下，銀行針對中小型內房的清盤個案正陸續曝光。如今年4月恒生銀行（0011）入稟申請時代中國（1233）清盤、建設銀行（亞洲）申請世茂（0813）清盤等便是例子。

雖然以往入稟提出清盤呈請，是作為催促公司加快債務重組的手段，但現在有個案是當真的要進入清盤，債權人反而審慎了，因為太早入稟，公司都未必拿得出真實的可行方案便可能被判了清盤，變成「真係傾一輪，唔得先入稟，如果唔係債權人俾佢 （內房債務重組）拖住，都好無保障」。債權人亦會先向債務人發出法定索償書後，會視乎對方是否回應他們的要求，再決定是否向法庭提出清盤呈請。

內房積弱多時 「拖字訣」公司惡化

楊嘉敏指出，現時債權人對內房及市場都很了解。不過她說，內房市場積弱已久，令個別公司情况見惡化：「拖了很久或堅持較長時間的公司，之前捱了一段時間，並已經向很多人還債自救，到發現違約時反而手上可利用的現金資源所剩無幾，比較早些重組的公司情况更差一些。」

她說，通常內房在境內的財務資源一般佔大多數，甚至超過90%，但是售樓款項很多時已入帳監管戶口，能夠在短期內供重組所需的資產並不可行，在內地值錢的資產亦近乎零。因此內房或要與債權人討論做長期現金流預算，以及安排可短期使用的資金流。若內房持有外商投資企業（WOFE），該項目公司的價值直接歸集到境外相對會容易些，所以在討論出售資產時，多向WOFE埋手。

她笑言，甚至有案例是內房所提重組方案不包括削債，不過即使削債會令債權人受到損失，債權人其實亦接受企業透過適度削債後，最終能成功還債。

楊嘉敏強調，債權人都有自己的底線，條件不可以太差，因為始終「美元債可以在市場買賣，要佢哋接受更大折讓都未必肯，要接受削債到八、九成，咁不如等佢哋違約」。