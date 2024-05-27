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債主若削債一半 或最終收回三成投資

標籤：經濟

【明報專訊】民營內房企業不少面對債台高築、銷售放慢致資金回籠大減的困局。債權人取得的債務回收率正成為該等企業的債務重組的關鍵。過往民企內房在爭取債務重組時，較少祭出削債板斧。不過，安邁顧問董事總經理楊嘉敏指出，若內房能夠削債四至五成，取回淨現值（Net Present Value或NPV）仍有20%至30%。換言之內房非一文不值，債權人回收率是高是低關鍵在內房有否削債。

小型房企回收率或低至3%

就很多時民企內房債務纏身，她說：「小型房企由於境外資產較少，可操控的空間會更少，故回收率或只有低至3%至4%。」但是一般內房的回收率，若能夠按削債四至五成計算，約為淨現值（NPV）的20%至30%，視乎採用的折現率而定。所謂淨現值或NPV，即為現金流總現值，減去初期投資成本後得出的淨額，籠統是反映總收入大過總成本。若數值大過零，以及數值愈高，便反映愈值得投資。

楊嘉敏指出，現時民企內房提出的債務重組方案，多採取協議安排（Scheme of Arrangement）的形式，當中涉及的討論很多時要耗時一年至一年半。她目前所見，收窄債務、債權人兩者分歧的進度較以往為快，原因是在推進債務展期時，已有前例可供參考。

至於要落實並推動協議安排的關鍵，她說在於要和律師討論、能否將債權人置入同一組別，不致因為債權人利益不同而影響重組進程。若重組的企業手頭現金不多，他們在協助疏理資產時，便會留意企業承擔債務的情况及對財務及營運狀况的預測。同時會留意管理層如何看待前景、提出削債多少，甚至將值錢的資產轉為股份，並向債權人提供同意費等細節。