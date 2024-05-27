戈壁創投：巴基斯坦電商金融科技有商機

稱當地開發數碼基建 上網趨普遍

資料顯示，現時本港上市公司當中，包括從事石油勘探的聯合能源（0467）、經營貨櫃碼頭的長江和記（0001）及營運銀行的渣打集團（2888），早已經進軍巴基斯坦市場。另中國移動（0941）的母公司中國移動通信集團，亦有發展當地流動電訊業務。港企在當地的發展相對仍少。

曹嘉泰表示，戈壁會選擇個別具財政基礎的初創企業，促進創新。隨着中國的「一帶一路」進入新階段，由傳統基建推進到開發數碼基建下，國民使用網絡愈益普遍；惟與此同時，當地缺地、缺少銀行服務覆蓋，給予創投基金發展空間。

曹嘉泰說：「當地的資本市場及創投融資規模細，自2019年以來該國的創投總額才有8.5億美元，比一般中國公司E輪融資籌到2.4億美元而言屬很少。」他認為這給予他們低估值入市的空間。當中他看好借助數碼科技發展的電商、金融科技、物流等初創公司。戈壁更聯同當地企業Fatima Group自2019年在當地參與投資，至今已投資20個項目。進入資本稀缺的巴基斯坦市場投資時，他不諱言，退出項目時存在挑戰性，例如在發展早期，公司的持有期便介乎5到10年不等。

初創Abhi擬來港上市

個別初創及發展中公司如金融科技公司Abhi等有計劃來港上市，Abhi聯合創辦人及首席執行官Omair Ansari表示，他們今次到訪香港，會向成熟的初創企業和公司學習，從考察中學習如何避免陷阱。在當地為金融行業提供人工智能分析服務的Intellia董事Saad Raja更表示，香港被視為設立公司的重要市場，尤其是專業服務領域，他們甚至有意將業務擴展至東南亞市場。