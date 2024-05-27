瑞銀辜良雄：經濟具增長潛力 中國股市長遠看俏

明報記者 葉創成

全球每個家族辦公室往往坐擁數以十億美元計的巨額財富，這些大戶如何部署對港股後市也有重大啟示，瑞銀上周發布《2024年全球家族辦公室報告》，辜良雄去年6月初在同一場合接受訪問、並在《Money Monday》第401期（去年6月5日出版）封面故事見報，當時他擔心「港股升勢存變數 美息主宰後市」，結果隨着美息更長時間維持於更高水平（Higher for Longer），恒指其後7個多月曾反覆受壓，今年1月下旬跌至14,794點始見底。

恒指近月反覆回升，尤其是上月下旬以來升勢曾加快，惟上周一最高報19,706點後，上周中後期沽壓湧現，周五收報18,608點，短短4個多交易日已下跌1098點或5.57%，實屬「升得急、跌得也快」。既然辜良雄在去年6月初成功測市珠玉在前，記者於是向他請教現時對港股後市的看法：「恒指此前四周累積升幅逾20%有否基本因素支持呢？後市將如何發展呢？」

部分家族辦公室觀望何時買中國資產

瑞銀辜良雄首先謙虛地表示，他並沒有水晶球可以去預測後市，指眾所周知的是，內地近來有很多政策出台，部分是支持房地產市場的政策，而他認為目前最重要是看看這些政策能否奏效，假如內地房地產市場能夠回穩的話，對整體經濟實屬正面，他估計瑞銀旗下一些家族辦公室客戶也對此抱觀望態度，留意何時才是正確入市時機。

是次發布的《2024年全球家族辦公室報告》強調要分散投資，辜良雄認為這也可應用於中國股市。辜良雄表示，對於瑞銀家族辦公室客戶來說，目前會否增持中國資產，要視乎他們持有中國資產佔整體資產的比例，假如他們已低配中國資產，現時會更有興趣增持中國資產。他強調，由於中國經濟具備長期增長潛力，環球家族辦公室若配置中國股市作長期投資，仍屬可取。

內地去庫存穩樓市 資金充裕屬關鍵

值得注意的是，瑞銀財富管理投資總監辦公室上周也曾發表報告分析內地樓市。該行指出，內地政府前周五推出4項房地產新政，包括設立3000億元人民幣保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，而人民銀行同日也宣布下調個人房貸利率和最低首付比例。該行提醒，前周五發布的全國70城房價數據顯示，上月新房和二手房價格依舊承壓，按年分別降3.5%和6.8%，為有紀錄以來最大降幅。

根據瑞銀財富管理投資總監辦公室的分析，內地政府此前曾着力於通過需求側來穩定地產銷量和價格，但收效一般，此次新政則發力供給側，聚焦去庫存來穩定樓市，但該行認為如何確保資金充裕可能是一個關鍵問題，故此次新政能否有效重塑消費者信心，並推動銷量仍有待觀察，若市場反應良好，預計房地產銷售企穩回升可能早於該行此前預估的2024年第四季度。

瑞銀財富管理投資總監辦公室此前曾提到推動中國股市進一步上漲的3個催化劑：房地產市場企穩、再通脹及消費全面復蘇。該行因應中國互聯網龍頭股的業績好於預期，近期上調了MSCI中國指數基準和樂觀情景下的目標至65和67點（之前為58和61點），與上周五收報61.4點比較，潛在升幅分別達5.86%及9.12%。該行建議投資者對中國股票敞口採取更平衡的「槓鈴策略」，同時配置於成長股和國企股。

投資中國股票宜採「槓鈴策略」 攻守兼備

採用上述「槓鈴策略」時如何挑選防守力強的國企股呢？記者認為，可以留意瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎在《Money Monday》第442期（上月2日出版）封面故事的觀點。李智穎當時曾表示，「高分紅就是硬道理」此理論可以應用於內地公路股。內地公路股股價本季以來普遍向好，四川成渝高速公路（0107）、安徽皖通高速公路（0995）、寧滬高速公路（0177）及浙江滬杭甬（0576）分別上升17.46%、11.64%、3.87%及2.19%，有關股份最新技術分析可見今期《Money Monday》第19頁「技術取勝」欄目。

全球家族辦公室料美國實質正利率持續

至於《2024年全球家族辦公室報告》，是對全球7個地區的320個單一家族辦公室作調查。受訪家族辦公室總財富淨值超過6000億美元，平均總財富淨值為26億美元，印證此報告是對這群具影響力投資者規模最全面、最權威的研究。

美國作為全球最大經濟體，聯儲局亦是全球最具影響力的央行，美息走勢亦主導全球不少資產市場表現，辜良雄去年6月初測中「港股升勢存變數 美息主宰後市」，是次《2024年全球家族辦公室報告》亦調查全球家族辦公室對於美息走勢的看法，結果顯示73%受訪全球家族辦公室預期美國將會維持實質正利率一段長時間（US real interest rates will remain positive for longer）、即聯邦基金利率會高於通脹率一段更長時間，而在亞洲家族辦公室中，持此觀點的比例更高達84%（見圖1）。

美國聯儲局於2022年3月至去年7月大幅加息5.25厘，令聯邦基金利率上端處於5.5厘，至今此高息環境已經維持了10個月（見圖2），由於期內美國通脹已回落至3%左右，因此出現2%或以上的實質正利率，惟經濟仍然保持理想增長外，美股三大指數道指、標指及納指去年分別上升13.7%、24.23%及43.42%後，今年以來分別再上升3.66%、11.21%及12.71%，表現屬全球主要股市中最佳之一。

可藉私募股權基金投資AI初創企業

既然美國經濟如此具韌力，美股表現如此強勁，自然亦會得到投資者的青睞，《2024年全球家族辦公室報告》顯示，全球家族辦公室中，38%擬未來5年增持包括美國在內的北美洲資產，佔比在所有資產屬最高，緊隨其後受歡迎的是亞太區（不包括大中華）資產，佔比達35%（見圖3）。

另外，美國以至全球去年初以來掀起人工智能（AI）熱潮，受惠人工智能熱潮的英偉達（美：NVDA）、微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）、Google母企Alphabet（美：GOOGL）、Meta（美：META）、亞馬遜（美：AMZN）及Tesla（美：TSLA）等7隻龍頭科技股（Magnificent 7）去年主導美股升浪後，這些股份即使今年以來股價表現已轉趨分化，但逾半仍然保持強勢，英偉達、微軟、Alphabet及亞馬遜近日股價均曾創新高，因此，《2024 年全球家族辦公室報告》顯示，不論亞太區以至全球家族辦公室視人工智能為未來兩至三年首要關注的投資主題（見圖4）。

瑞銀財富管理諮詢及銷售部北亞區投資及對冲基金主管Gunther Jost透露，不少亞太區以至全球家族辦公室亦有投資私募股權基金，藉此投資人工智能初創企業。

港擁多項優勢 料明年底前增200家辦落戶

《2024年全球家族辦公室報告》亦有提及本港吸引全球家族辦公室進駐的多項優勢，例如本港是國際金融中心、政府積極招商引資、具備廣泛的人才庫、資金自由流動及稅制有吸引力等，正因如此，瑞銀財富管理諮詢及銷售部北亞區家族及家族辦公室諮詢主管盧安悅相信，港府提出至2025年希望增加200個家族辦公室落戶的目標可望實現。

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