18股份將派息3100億 港元需求增 建行H股涉935億 分析：恐推升拆息

明報記者 江陵凱

聯儲局上周公布議息會議紀錄，揭示部分理事曾討論小幅加息的鷹派立場後，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，美聯儲6月及7月減息機會更為渺茫，再加上若6月底前公開招股（IPO）一如概往地大量湧現，將加劇港元需求及推升拆息。有投資界人士認為，有意敘做定存的投資者，可待6月及7月時鎖定更高息敘做定存。

高息中資股將於6月中起開始在港派發去年全年股息，當中以建行（0939）港元部分派息金額最高，扣除H股股東需繳的10%預提所得稅後，每股派約0.3888元，其H股派息涉資935億元，以上周五收市價計，股息率高達6.7厘。中移動（0941）則為第二高，末期息每股派2.16元，港元派息部分涉資463億元，以上周五收市價及連同中期股息計，股息率達5.9厘，而兩隻高息中資股港元派息部分已耗資近1398億元。

港1個月拆息短期升近半厘

據金管局最新數據顯示，銀行體系總結餘截至上周五達449.51億元，相對於2020年11月高位3956億元瀉89%。分析相信，銀行體系資金縮減，再遇上高息中資股短期內兌換數以千億元計港元作派息的龐大需求，港元拆息上升壓力勢有增無減。而港元拆息近期亦隨美聯儲減息預期推遲，而出現上升趨勢。截至上周五，1個月港元拆息達4.49089厘，較上月24日的3.96542厘升近半厘。

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，今年股份派息對港元息率的確有機會存在推升可能，但港元拆息具體影響仍需考慮港美息差及本港銀行體系結餘水平，而從其兩大因素來看，股份派息的確會推升對港元息率，但因股息派發至投資者戶口，部分亦會重回銀行結餘體系，再加上不同股份派息時間錯開，因此料股份派息對其拆息影響為短暫。

投資界：把握下月高息做定存

伍禮賢稱中資股派息金額來源一般分兩途徑，一為現存港元外匯資金，二為以購買港匯方式滿足派息所需，而購港匯方式派息而言，原則上會對港元供應帶來一定壓力。另中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管陳政生認為，近日港股受追捧，熱錢流入香港，兌港元需求增加從而推高港元拆息，而美聯儲減息事在必行，正常情景下，往後利率下行走勢將更明顯，建議投資者當有定存利率優惠出現時趁早把握鎖定高息。