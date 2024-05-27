研發過百AI程式盼助本地服務業

現時，該公司已推出和正在開發的人工智能程式合共超過100個，大部分都是基於Gemini開發。涉及的行業包括髮型屋、美容院、飲食業、包裝食品、司儀、旅遊、鐘表、運動、寵物和母嬰等。例如，「AI美容師」可以分析顧客皮膚質素，從而建議適合的療程。旅遊業的AI程式可讓顧客提出主題、地點、日期和預算，然後自動生成路線行程。

溫學文解釋，之所以這麼積極研發適合各行各業使用的人工智能程式，一方面，是有感人工智能技術乃大勢所趨；另一方面是希望幫到香港的服務業。他認為，本地服務業受香港地方小、土地成本高等先天限制，若和內地同行鬥面積大、環境寬敞，是一定不行的。反而，若在創新、科技方面走先一步，還可以一博。

以髮型屋為例，只需輸入性別、年齡、職業等基本資料和拍照，就可以獲得髮型的建議，還可以不斷生成推介的髮型想像圖，大部分顧客都覺得新穎。而且，髮型師和顧客都有AI想像圖作參考，剪出來的效果不會有太大落差，爭拗也可以減少。

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