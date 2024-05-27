駿利亨德森投資：首季全球股息升 下半年料穩定增長

中國內地股息金額錄得33億美元，少數內地公司在第一季度派息，阿里巴巴（9988）首次派發的股息金額達26億美元，帶動內地在2024年至今的派息總額攀升近5個百分點，並令阿里躋身內地十大股息支付公司之首。網易（9999）是指數中另外一家只在第一季度派息的內地公司，其股息金額相當於前一年的4倍。

第一季度是日本的派息淡季，派息共48億美元，其基本增幅為12.1%，延續了2023年的良好表現，但整體增幅卻受日圓疲弱拖累。晶片公司瑞薩電子（Renesas）（日：6723）於多年來首次派息，而只有日本煙草公司（Japan Tobacco）（日： 2914）削減了股息。日本市場漸趨關注企業管治，這不單迎來企業文化轉變，並有助企業向股東增加派息。

香港股息達22億美元，受恒生銀行（0011）派息達8億美元所推動，在派息淡季中錄得11.2%的基本增長。 同時，台灣股息達38億美元，只受台積電（台：2330）25億美元的派息推動，錄得9.1%的基本增長。在2023年中，台灣的整體派息總額受聯發科技（MediaTek）（台：2454）改為半年派息一次而提高。

第一季屬亞洲派息淡季

澳洲主導每年亞太地區（日本除外）第一季度的股息，並在2024年第一季度佔區內派息總額的四分之三，但各公司派息表現分歧。礦業公司必和必拓（澳：BHP）是指數中唯一削減股息的公司，房地產集團古德曼（Goodman）（澳：GMG）和零售商科爾斯（Coles）（澳：COL）則沒有增派，而澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）（澳：CBA）作為平時第一季度大型的支付者，其股息只增加2.3%。即使福特斯克金屬集團（Fortescue Metals）（澳：FMG）股息獲得了大幅增長，澳洲在第一季度的總派息沒有增長，並錄得0.2%的基本下降。另外，伍德賽德能源公司（Woodside Energy）（澳：WDS）在4月大幅削減股息，意味着澳洲第二季度的股息可能下行。澳洲對大宗商品的依賴加劇了其每年派息表現的波動。

駿利亨德森亞洲股息收益聯席投資組合經理Sat Duhra表示：「由於第一季度是亞洲的派息淡季，所以股息金額較大的支付者帶來很大影響，例如今次的必和必拓。有趣的是，上季度一些正面的市場消息影響了區內未來的股息走勢。例如，韓國政府推行『價值提升計劃』，旨在增加股息並改善企業管治。

另外，中國內地政府也發布了新『國九條政策』，旨在通過股息和股份回購以改善資本市場。我們預計這些措施有助在中期內提振股息，而我們看到這些市場的公司已有令人鼓舞的派息行動。」

今年全球第一季度的股息符合駿利亨德森預測，並料下半年保持穩定增長。駿利亨德森對2024年總派息額的預測維持不變，料達1.72萬億美元。整體增長率料將受較低的特別股息影響，按年增長3.9%，等於基本增長5%。

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